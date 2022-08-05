ساني: البايرن سقط في «الحفرة»!



ميونيخ (رويترز)

قال ليروي ساني مهاجم بايرن ميونيخ، إن الفريق انهار تدريجياً الموسم الماضي، حتى تراجع أداء جميع اللاعبين في التوقيت نفسه، وهو أمر في رأيه ما كان يجب أن يحدث في نادٍ مثل بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحقق البايرن تفوقاً كبيراً بفضل البداية القوية للموسم، قبل أن يبدأ في التراجع في المستوى،

ومع ذلك، حتى مع وجود ختام غير متسق من الانتصارات والتعادلات والهزائم، فقد تمكن من الفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.

ومع ذلك، وصل الفريق إلى الحضيض في أبريل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مفاجئة أمام فياريال في دور الثمانية.

وقال ساني لصحيفة أتليتيك «عندما يتراجع أداء لاعب أو اثنان يمكن للآخرين تعويضهم، ومن سوء حظنا أننا وقعنا جميعاً في نفس الحفرة في نفس الوقت، ومن الصعب الخروج عندما لا يكون هناك من يسحبك من الجانب الآخر، شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحدث بالفعل في بايرن ميونيخ، لكنه حدث، فنحن بشر ولسنا آلات».

من ناحية أخرى، كان ساني واثقاً من أن التجربة كانت درساً له ولزملائه في الفريق،

وأضاف «في اللحظة التي يرى فيها أحدهم أن هناك خطأ صغير ،علينا أن نتحدث عنه ونواجهه كمجموعة، لحسن الحظ روح الفريق لدينا رائعة».

وقال ساني أيضاً إن البايرن سيتعين عليه التكيف، بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنه أضاف أن الفريق لا يخشى التغيير.

وتابع «لا يمكنك لعب الكرات الطويلة في منطقة جزاء المنافس، لأنه لا يوجد أحد هناك!، علينا أن نساعد بعضنا البعض والتحرك كفريق، وكلما لعبنا بهذه الطريقة، كلما تمكنا من النجاح».

وأضاف الدولي الألماني أن تعاقدات بايرن خلال فترة الانتقالات الحالية، والتي تضم المهاجم السنغالي ساديو ماني، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، كانت بمثابة تحدٍ جديد للفريق، مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.

وقال ساني مازحاً «أخبرت ساديو أنني مرتاح لوجوده هنا، لأنني لم أعد مضطراً للعب ضده بعد الآن».