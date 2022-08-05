أوساكا ضحية «الواعدة»



سان فرانسيسكو (أ ف ب)



أطاحت الأميركية الواعدة كوكو جوف «18 عاماً»، باليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً من الدور الثاني لدورة سان خوسيه الأميركية الدولية على الملاعب الصلبة في التنس، عندما تغلبت عليها 6-4 و6-4.

وفرضت جوف أفضليتها أغلب فترات المباراة بلعبها القتالي على اليابانية، المتوجة بأربعة ألقاب كبيرة، والعائدة لتو إلى الملاعب لشهرين بسبب الإصابة.

وغابت أوساكا، البالغة من العمر 24 عاماً، عن الملاعب منذ خسارتها أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 5-7 و4-6، في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس في 23 مايو الماضي، وذلك بسبب إصابة في وتر أخيل.

ونجحت جوف التي بلغت أول مباراة نهائية لها في البطولات الكبرى في يونيو الماضي، عندما خسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الجراند سلام، على ملاعب رولان جاروس، في كسر إرسال أوساكا مرة واحدة في المجموعة الأولى لتحسمها في مصلحتها 6-4.

وتقدمت جوف 5-1 في المجموعة الثانية، قبل أن تنجح اليابانية التي عاد والدها ليونارد فرانسوا للإشراف على تدريبها خلفا للبلجيكي ويم فيسيت، في إنقاذ أربع كرات في الشوط السابع، والإرسال بحوزتها كانت ستمنح الفوز للأميركية، فقلصت الفارق إلى 2-5، ثم إلى 3-5 بعد كسر إرسال الأخيرة.

وأنقذت اليابانية ثلاث كرات أخرى في الشوط التاسع والإرسال بحوزتها أيضاً، عندما كانت متخلفة صفر-40، قبل أن تقلب الطاولة مقلصة الفارق الى 4-5، لكن جوف حسمت النتيجة بكسبها الشوط العاشر 6-4 منهية المباراة في ساعة و29 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لجوف على أوساكا في أربع مواجهات بين اللاعبتين حتى الآن.

وضربت جوف المصنفة حادية عشرة عالمياً والسادسة في الدورة موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية باولا بادوسا الثانية.

وقالت جوف «على الرغم من أنني كنت متقدمة 5-1 و40-صفر، كنت أعرف أنني لم أحسم المباراة، ومن الواضح أنها أثبتت ذلك».

وخرجت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية شيلبي روجرز 1-6 و3-6، وتلتقي روجرز في الدور المقبل مع مواطنتها أماندا أنيسيموفا.

وبلغت ربع النهائي أيضاً البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة، والروسية فيرونيكا كودرميتوفا التاسعة، بفوز الأولى على الأميركية كارولين دوليهايدي 5-7 و6-1 و7-5، والثانية على الأميركية الأخرى كلير لو 6-2 و7-5.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا السابعة، وكودرميتوفا مع التونسية أنس جابر الثالثة.