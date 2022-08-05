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الرياضي

«المتخصص» يبحث عن «سوبر رابع»!

«المتخصص» يبحث عن «سوبر رابع»!
5 أغسطس 2022 10:39

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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إذا كان هناك «متخصص» في الفوز بالسوبر الأوروبي، فهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز بهذه البطولة 3 مرات من قبل، منها مرتان مع إيه سي ميلان «2003 و2007»، ومرة مع ريال مدريد عام 2014.
ويوم الأربعاء المقبل، يطار أنشيلوتي اللقب الرابع، عندما يواجه فريقه ريال مدريد بطل دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ولو فاز «الإيطالي» بالمباراة، سيكون أول مدرب يحرز «السوبر» 4 مرات.
وفي حوار لمنصة «Uefa. com»، تحدث أنشيلوتي عن البطولة والفريق المنافس، كما تتطرق إلى دوري الأبطال الذي حصل عليه مؤخراً مع «الريال»، والصفقات الجديدة في الفريق «الفرنسي تشواميني والألماني أنطونيو روديجير»، وكذلك اللاعبين الذين رحلوا في هدوء «إيسكو، مارسيلو، جاريث بيل، لوكا يوفيتش»، وأولئك الذين يحاول «الملكي» التخلص منهم هذا الصيف.
وعن مباراة آينتراخت القادمة، قال انشيلوتي: الألمان يتفوقون علينا قليلاً، لأنهم بدأوا موسمهم الجديد مبكراً، ولكننا سنقاتل من أجل الفوز، لأننا ننظر إلى الأمام دائماً، ولا ننظر إلى الخلف. وأضاف: الانتصارات التي حققناها الموسم الماضي «الليجا» و«الأبطال» تعطينا ثقة أكبر في أنفسنا، وتجعلنا نؤمن بقدراتنا، ولكن علينا في الوقت نفسه أن نركز على هذه المباراة المهمة. وقال: هناك 6 بطولات في هذا الموسم الجديد «السوبر الأوروبي» و«السوبر المحلي» و«كأس العالم للأندية» و«الليجا» و«كأس ملك إسبانيا» و«دوري الأبطال»، ونريد أن نقاتل من أجل الفوز بها.
وأعترف أنشيلوتي بأن آينتراخت فرانكفورت يلعب كرة جيدة جداً، وكان مفاجأة في السنة الماضية، لأنه لم يكن مرشحاً لشيء، ورغم ذلك لعب مباريات رائعة، وفاز على برشلونة في «الكامب نو»، معتمداً على أسلوب الهجمات المرتدة، مع تأمين الدفاع، ونقل الكرة بسرعة إلى الأمام.
ورداً على سؤال بشأن كونه المدرب الوحيد الذي فاز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» 4 مرات»، مرتان مع ميلان ومثلها مع الريال، قال: هذا مبعث فخر لي، وكان موسمنا الأخير رائعاً بكل المقاييس، وعلى المستويين المحلي «الفوز بالليجا» والأوروبي «الفوز بالأبطال». وأشعر بالعرفان لعودتي مرة أخرى إلى ريال مدريد، بعد تجربة ناجحة سابقة، ومهم جداً أن تكون مدرباً لمثل هذا النادي العريق، وذلك الفريق الرائع.
وبشأن طريقته في التعامل مع اللاعبين وتحفيزهم، قال أنشيلوتي: اللاعبون دائماً جاهزون، وفي «فورمة» جيدة، والفرحة والرضا عن الانتصارات التي تحققت تعطيك الانطباع بأنك تسير على الطريق الصحيح، وأن أحداً لن يقدر أبداً على أخذ مكانك، وهذا في حد ذاته دافع وحافز للاعبين للاستمرار في حصد الانتصارات.

السوبر الأوروبي
ريال مدريد
آينتراخت فرانكفورت
كارلو أنشيلوتي
أنتونيو روديجير
إيسكو
مارسيلو
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