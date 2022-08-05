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الرياضي

9.37 مليار دولار تمنح «البريميرليج» لقب الأغلى

9.37 مليار دولار تمنح «البريميرليج» لقب الأغلى
5 أغسطس 2022 10:37

 
مراد المصري (دبي)

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ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، في حدث ليس عادياً، كيف لا، وهو الدوري الأغلى في العالم، بقيمة سوقية للاعبي الأندية الـ 20 تتجاوز 9.37 مليار دولار بحسب موقع «ترانسفر ماركت».
يعود مانشستر سيتي إلى الدفاع عن اللقب، وهو صاحب أعلى قيمة سوقية للاعبيه بمبلغ 1.04 مليار دولار، يليه ليفربول «885 مليوناً»، وتشيلسي «848 مليوناً»، ومانشستر يونايتد «739 مليوناً»، وتوتنهام «770 مليوناً»، وأرسنال «735 مليوناً».
يعد إيرلنج هالاند المنضم حديثاً إلى «السيتي» اللاعب الأعلى قيمة سوقية في «البريميرليج»، بـ 152 مليون دولار، يليه محمد صلاح نجم ليفربول، وهاري كين هداف توتنهام بـ 91 مليون دولار لكل منهما.
كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد تراجعت قيمته السوقية إلى 30 مليون دولار، لكنه يبقى صاحب القيمة السوقية الأعلى في «البريميرليج» للاعبين الذين تخطوا عامهم الـ 35 .
مانشستر يونايتد هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي بالمجمل بـ 20 مرة يليه ليفربول «19»، أرسنال «13»، إيفرتون «9» ومانشستر سيتي «8».
مانشستر يونايتد هو الأكثر تتويجاً في عصر «البريميرليج» بـ 13 مرة، رغم غيابه عن منصة التتويج منذ عام 2013، يليه مانشستر سيتي 6 مرات جميعها في عهد أبوظبي، منها 4 مرات مع مدربه بيب جوارديولا، ثم تشيلسي 5 مرات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
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توتنهام
مانشستر يونايتد
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محمد صلاح
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