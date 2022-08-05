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الرياضي

كبار أوروبا يتنافسون على «هالاند الجديد»!

كبار أوروبا يتنافسون على «هالاند الجديد»!
5 أغسطس 2022 10:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لفت السلوفيني الصاعد بنيامين سيسكو «19عاماً»، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة بشدة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه، خلال مبارا ة ليفربول الودية يوم 27 يوليو الماضي، وأصبح من وقتها حديث الوسط الرياضي الأوروبي كله، وتأكد للجميع أنه مهاجم لا يشق له غبار، وقادر على صنع الفارق، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.
وسارعت أندية أوروبية مختلفة إنجليزية وألمانية وفرنسية وإسبانية للاتصال باللاعب السلوفيني، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان وتشيلسي، ثم أعقبها أندية أخرى، غير أن «اليونايتد» و«البلوز» هما أول من اتصلا بإدارة النادي النمساوي. وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن أندية أوروبا «سال لعابها» بعد مشاهدة هذا النجم الصغير، ووصفه بعضها بأنه «هالاند الجديد». 

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وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن خمسة أندية أجرت اتصالات مع اللاعب نفسه، وأبدت رغبتها الشديدة في التعاقد معه هذا الصيف.
ويدرك سيسكو جيداً أنه أصبح مطلوباً، ويحظى باهتمام أندية أوروبية كثيرة، ويمر حالياً بحالة تقييم لخياراته بعناية، وفي الوقت نفسه يحترم إدارة ناديه، ويدين لها بالفضل، فيما وصل إليه من مستوى جعله في مكان آخر.
ويتلمس سيسكو بحذر خطواته القادمة، بينما يأمل ناديه في الاحتفاظ به لعام آخر، بعد أن باع الموسم الماضي الزامبي باتسون داكا إلى ليستر سيتي الإنجليزي، ثم باع هذا الصيف المهاجم كريم أديمي إلى بروسيا دورتموند الألماني.
وقالت «دياريو آس» إن المهاجم السلوفيني يريد ألا يتأثر أداؤه، وأن يتطور، ولا يرغب في تعجل الأمور، غير أنه مطالب في الوقت نفسه هو أسرته وناديه النمساوي باتخاذ قرار نهائي بالنسبة لمستقبله، من الآن وحتى الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لأن الأندية الأوروبية تطرق بابه بقوة، وحان وقت اتخاذ القرار.

سالزبورج
إيرلينج هالاند
ليفربول
مانشستر يونايتد
تشيلسي
باريس سان جيرمان
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