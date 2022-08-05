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الرياضي

فينالدوم.. «الرقص مع الذئاب»!

فينالدوم.. «الرقص مع الذئاب»!
5 أغسطس 2022 10:31

 
روما (أ ف ب) 

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وصل لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى إيطاليا، لوضع اللمسات الأخيرة، على صفقة انتقاله على سبيل الإعارة، إلى نادي العاصمة روما، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وكان في استقبال اللاعب في مطار كيامبينو في روما عشرات المشجعين، وفقاً للصور التي بثتها مباشرة قناة «سكاي سبورت».
وخضع اللاعب البالغ 31 عاماً للفحص الطبي، قبل أن ينهي صفقة الانتقال.
من المتوقع أن ينتقل فينالدوم الذي لا يدخل ضمن خطط مدرب سان جيرمان الجديد كريستوف جالتييه، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار شراء يبلغ حوالي 8 ملايين يورو بعد عام، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام.
في موسمه الأول في العاصمة الفرنسية، بعد وصوله من ليفربول الإنجليزي صيف العام الفائت، لم ينجح الهولندي في فرض نفسه مع الفريق الذي يرتبط به بعقد حتى 2024، إذ كان يدخل بديلاً في معظم الوقت، وشارك أساسياً فقط ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا و18 في الدوري الفرنسي.
في روما، ينتظره المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الساعي لتعزيز خط وسطه، إلى جانب وافد آخر جديد، هو الصربي نيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد الإنجليزي في فريق يعتبر أبرز وافديه الجدد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتهي عقده مع الغريم المحلي يوفنتوس.

 

الدوري الإيطالي
روما
مورينيو
باريس سان جيرمان
جورجينيو فينالدوم
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يوفنتوس
مانشستر يونايتد
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