أرتيتا: جيسوس «عقلية معدية»!



لندن (أ ف ب)

يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ينقل الوافد الجديد المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس عقلية الفوز بانتظام بالألقاب مع مانشستر سيتي إلى زملائه الجدد في النادي اللندني.

يبدأ ابن الـ25 عاماً مسيرته رسميًا مع أرسنال في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد مضيفه كريستال بالاس «الجمعة»، بعد انتقاله هذا الصيف من السيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات.

يصل جيسوس الى النادي اللندني بحثاً عن المزيد من الوقت على أرض الملعب، في مسعاه للانضمام إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

قدّم في الفترة التحضيرية نبذة عمّا يمكن لجماهير أرسنال أن تتوقع منه في الموسم الجديد بعد أن سجل سبعة أهداف.

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة «عندما تجلب لاعبين من طراز عالٍ من أندية كبرى حققوا نجاحات على مر السنوات، تكون التوقعات عالية».

وتابع «الدور الذي سيلعبه غابي هنا سيكون مختلفاً تماماً عن الدور الذي لعبه في ناديه السابق، إنه موهبة رائعة ويتمتع بعقلية معدية، وسيقدم لنا إضافة كبيرة، ولكن نحن فريق في نهاية المطاف".

كما ضم أرسنال الظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو من السيتي، في حين أن صفقات كالبرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس والحارس الأميركي مات تورنر وعودة الفرنسي ويليام صليبا من فترة إعارة في مرسيليا قد عززت تشكيلة أرسنال.

أدى فوزان كبيران على تشيلسي وإشبيلية الإسباني في الفترة الاستعدادية للموسم، الى رفع سقف التوقعات بشأن تحقيق أرسنال أحد المراكز الأربعة في الدوري للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

إلا أن أرتيتا يدرك أن هذه النتائج لن تعني شيئاً في حال لم يخرج فريقه منتصراً من ملعب سيلهورست بارك حيث خسر 3-صفر الموسم الماضي.

قال في هذا الصدد «نحن جميعاً متحمسون. حظينا بالفترة التحضيرية التي نريد، كانت منظمة جدًا، حققنا نتائج جيدة وتحضيرات جيدة وأداء جيد".

وأضاف «ولكن الآن تبدأ الكرة في الدوران في سياق مختلف تماماً وضد فريق في الدوري الممتاز ونعرف ما يجب توقعه».