القبيسي: «خطة مدروسة» لاستمرار الظفرة في «المحترفين»

علي الزعابي (أبوظبي)



أكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن الإدارة تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في رسم استراتيجية شاملة، تعزز من دور النادي، وتأهيله رياضياً وثقافياً واجتماعياً لخدمة منطقة الظفرة.

وأشار القبيسي في حوار خاص مع صحيفة «الاتحاد»، إلى أن النادي قطع خطوات كبيرة في ملفات التوطين والاستثمار وكرة القدم والألعاب الرياضية والدور المجتمعي، حيث تم توطين الإدارات العليا في وظائف النادي، بنسبة 80% بـ «كوادر» مؤهلة.

وشدد على أن الظفرة، نجح في تخطي أزمة «كورونا» إدارياً، وخرج منها بالعديد من الجوانب الإيجابية، في تقليص الميزانية التشغيلية وزيادة الإنتاجية، من دون أن يؤثر كل ذلك على دور ومردود النادي العام.



وقال القبيسي إن مجلس إدارة نادي الظفرة، عمل خلال عام من توليه إدارة النادي، على دفع عجلة الاستثمار، بتعزيز شراكته الإستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك - الرويس، لما من شأنه تطوير مجتمع المنطقة، ودفع مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، متوجهاً بالشكر إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية التي ظلت داعماً أساسياً للفريق، على مدى أكثر من عقد من الزمان، حتى تطورت الرعاية إلى شراكه حقيقية تخدم شباب المنطقة.

وشدد القبيسي على أن مجلس إدارة النادي، كثف خلال العام الماضي من أعماله في ملف الاستثمار، بالتعاقد مع شركات عالمية كبيرة للاستثمار في مساحة من النادي بمدينة زايد، ما من شأنه رفع قيمة الأراضي المجاورة، وفتحها أمام العديد من الشركات الكبرى، مضيفاً أن المجلس افتتح خلال هذا العام مشروع مجمع السلع السكني الذي يحتوي على مجمع سكني وتجاري واستثماري يخدم سكان مدينة السلع، ويوفر بيئة راقية، تضاف إلى إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وعملت إدارة النادي أيضاً على ضمان توفير البيئة الملاءمة لموظفيها، من خلال إعادة تأهيل المكاتب بمدينة زايد، ومركز الزعفرانة في أبوظبي، وأيضاً البدء في أعمال تأهيل أرضية استاد حمدان بن زايد آل نهيان، مع إحدى أهم الشركات العالمية، حسب مواصفات «الفيفا» بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب صيانة ملاعب تدريب الفريق الأول وقطاع الناشئين، حتى تؤدي دورها في خدمة مجتمع منطقة الظفرة.

وعن مسيرة الفريق الأول، أوضح القبيسي أن مجلس إدارته يعمل وفق استراتيجية مدروسة تسير بالتوازي، وتعزز من استمرارية الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، مع تقليل النفقات، وفقاً لتوجهات مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية في اعتماد الأندية على ميزانياتها الخاصة.

وقال القبيسي إن الفريق الأول عانى في نهاية الموسم الماضي، بسبب بعض الأخطاء الفنية، وعدم التوفيق في اختيار اللاعبين الأجانب، غير أنه استطاع في النهاية «كسب الرهان»، بقدرته على البقاء بين الأندية الكبار، وأن تجربة العام الماضي كفيلة بأن تصنع فريقاً أقوى في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم بالنادي، برئاسة مرشد خلفان المرر، تقوم حالياً بعمل كبير، لبناء فريق متميز خلال السنوات المقبلة، قوامه أبناء النادي من قطاع الناشئين والمراحل السنية واللاعبين الخبرة بالفريق، بالإضافة إلى تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب المتميزين الذين يشكلون الإضافة المرجوة إلى الفريق.

وأكد القبيسي أن مجلس إدارة النادي يدعم كل خطط شركة كرة القدم واللجنة الفنية، والتي أكملت التعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب الخمسة، بضم مع التونسي وليد القروي والتجديد والتعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، بحسب رؤية الجهاز الفني للفريق، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم استقرت على التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش، بعد دراسة سيرته الذاتية، ونجاحاته السابقة مع الأندية التي عمل بها.

وأضاف: طموح مجلس الإدارة، أن تعود الصورة المعهودة للفريق سابقاً، مع التخطيط لبناء فريق منافس في المستقبل، والمساهمة مع أندية الدولة، في تطور المنظومة الرياضية برفدها بالعديد من المواهب.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة من جمهور الظفرة الحضور خلال الموسم الجديد، ودعم الفريق من داخل الملعب، خلال مسيرته بكل بطولات الموسم، الأمر الذي يرفع من الروح المعنوية للاعبين، حتى يعود الفريق إلى الظهور بصورة إيجابية في كل المنافسات كافة.

شراكة مع الإعلام

وصف عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، الإعلام بأنه جزء أساسي في عملية البناء الرياضي، وقال: نتطلع إلى شراكة مع الإعلام، حتى يعكس استراتيجية النادي وتوجهاته، خلال المرحلة المقبلة، ليس على صعيد شركة كرة القدم فقط، ولكن أيضاً شركة الألعاب الرياضية، وشركة الاستثمار، والأدوار المجتمعية والناشئين وذوي الهمم والمرأة، حتى يكون النادي رائداً في المنطقة، وكل علاقات النادي مع مؤسسات المجتمع المحلي.

الاهتمام بالألعاب يكفل التنوع في المنطقة



وأوضح القبيسي أن مجلس إدارة نادي الظفرة، يسعى لتطوير قطاع الألعاب الرياضية، بجانب كرة القدم، والتركيز على الألعاب التي تحظى بإقبال كبير من الناشئين والشباب في الدولة، والمتمثلة في رياضة الجيو جيتسو وكرة السلة، حيث يعمل النادي على بناء قاعدة قوية في هذه الألعاب، ويمكن المراهنة عليها في السنوات القادمة، والمنافسة على جميع المستويات.

وقال: مجلس إدارة النادي عمل على إعادة كرة السلة، من خلال على بناء فريق قوي يستطيع المنافسة في المستقبل.

وأشار إلى أن كل ما سبق ذكره، يصب في دفع مسيرة العمل المجتمعي لخدمة منطقة الظفرة، التي تشكل شريحة واسعة في المجتمع عامة، وفي منطقة الظفرة خاصة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالألعاب المختلفة، يكفل التنوع الرياضي، ويتيح خيارات عديدة لجميع الناشئين والناشئات لاختيار الرياضة المناسبة التي يرغبون في ممارستها.