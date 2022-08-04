روسيا تطلب سجن جراينر 9 سنوات ونصف

موسكو (أ ف ب)

طلب الادّعاء الروسي أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جراينر تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، وسط توتر بين موسكو وواشنطن.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو وفقاً لمراسلة لفرانس برس حضرت الجلسة في محكمة خيمكي قرب موسكو «أطلب من المحكمة إدانة جراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر»، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل «16590 دولاراً».

وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم والمحددة بالسجن 10 سنوات.

وتوجهت النجمة إثر الحكم إلى قضاة المحكمة في بلدة خيمكي خارج موسكو «لقد ارتكبت خطأً عن غير قصد وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا».

اعتقلت بريتني جراينر البالغة من العمر 31 عاماً وطولها 2.06 متر، في فبراير وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية معبّأة بزيت القنب، وهي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم.

وأقرت بالذنب بينما زعمت أنها أتت بهذه المادة إلى روسيا عن غير قصد ودحضت تهمة تهريب المخدرات.

وأكد لها المدعي العام أنها حاولت عن قصد «إخفاء» هذا السائل المكون من القنب عن ضباط الجمارك في المطار.