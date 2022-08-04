نوير يتخلص من «اضطرابات المعدة»



ميونيخ (د ب أ)



أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، أن الحارس الدولي مانويل نوير من المقرر أن يلحق بالمواجهة على ملعب آينتراخت فرانكفورت غداً «الجمعة» في افتتاح الموسم الجديد لـ «البوندسليجا»، كما وصل تصريح اللعب الخاص بالمهاجم الصاعد ماثيس تيل في الوقت المناسب، ليصبح جاهزاً هو الآخر للمشاركة إذا لزم الأمر.

وقال ناجلسمان إن القائد نوير من المقرر أن يكمل تعافيه من اضطرابات المعدة بحلول موعد المواجهة أمام فرانكفورت، في مستهل حملة دفاع «البايرن» عن لقب الدوري الألماني، بعد التتويج باللقب في المواسم العشرة الأخيرة في رقم قياسي.

وأضاف ناجلسمان في تصريحات صحفية اليوم «الخميس»: الأمر يبدو جيداً، لن يتدرب اليوم، لكنه سيسافر مع الفريق، سيشارك في اجتماعنا غداً، ويشعر بكثير من التحسن، إذا استمرت الأمور في التحسن كما أفترض، سيكون بمقدوره المشاركة غداً.

وأشار «ليس من السهل اللعب في فرانكفورت، لا أعرف بنسبة 100% كيف سيبدو فريقهم، فرانكفورت فريق قوي وصاحب قاعدة من الجماهير الشغوفة»، إنها المباراة الافتتاحية للموسم مساء الجمعة، ستكون مباراة جيدة».

ويعاني ليون جوريتسكا وإيريك ماكسيم شوبو موتينج من الإصابة، فيما يغيب كينجسلي كومان للإيقاف، بينما من المتوقع مشاركة الوافدين الجديدين ساديو ماني وماتيس دي ليخت.

وتسلم البايرن تصريح اللعب الخاص بتيل «17 عاماً»، والذي استغرق استخراجه وقتاً أطول من المعتاد، حيث ينبغي الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» على عملية الانتقال أولاً، فيما يتعلق باللاعبين صغار السن.

ولكن تيل القادم من صفوف رين الفرنسي من المرجح عدم مشاركته أمام فرانفكورت، لكن ناجلسمان وصفه بأنه «موهبة بارزة» ويؤدي بشكل جيد في التدريبات.