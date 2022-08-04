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الرياضي

أبوظبي تستضيف كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

أبوظبي تستضيف كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات
4 أغسطس 2022 16:37

 

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات 2022، التي ستقام منافساتها في أبوظبي من 26 إلى 31 أغسطس الجاري، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إلى جانب عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية وشركاء الحدث.
وتشارك 6 فرق في الحدث المرتقب الذي يقام بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، بواقع 72 لاعبة، 3 فرق من الإمارات «فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فريق الوصل، فريق نادي سيدات الشارقة»، فيما يشارك فريق واحد من السعودية ممثلاً بنادي «نورة»، وفريق واحد من الكويت ممثلاً بنادي «سلوى الصباح»، وفريق واحد من البحرين ممثلاً بنادي «البحرين».
من جانبه، قال طلال مصطفى الهاشمي: «يعد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات، إضافة متميزة إلى الجدول الحافل بالأحداث الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام».
وأشار الهاشمي إلى أن البطولة الجديدة تجمع نخبة من اللاعبات المتميزات، من دول مختلفة، من مجلس التعاون الخليجي، لتوفر منصة قيمة للسيدات للمشاركة والتفاعل، واكتساب المزيد من الخبرات، واستعراض قدراتهن الرياضية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ودورها الكبير للارتقاء بالرياضة النسائية.
وقال عوض المنصوري: «يسعدنا أن يكون لنا دور في إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات، ونأمل أن تكون البطولة ناجحة بالنسبة لجميع الفرق واللاعبات المشاركات، ونحن في اتحاد الكرة الطائرة متأهبون على الدوام لتقديم الدعم لأكاديمية فاطمة بنت مبارك، وأي مؤسسة رياضية أخرى، من أجل إقامة بطولات الكرة الطائرة، وبالتأكيد فإن التعاون سيكون وثيقاً بيننا وبين أكاديمية فاطمة بنت مبارك لضمان نجاح تنظيم هذه البطولة».
ومن جانبها، قالت أمل العفيفي: «يشكل إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات، لحظة مهمة في تاريخ أكاديمية فاطمة بنت مبارك، لنواصل رحلتنا في إيجاز فرص رائدة تُعزز مشاركة السيدات، وتُبرز دورهن في المحافل الرياضية».
وأضافت: «تشهد كرة الطائرة تطوراً وشعبيةً متزايدة، ويسعدنا تقديم هذه البطولة الخليجية المهمة في أبوظبي، لنستعرض أفضل المواهب على مستوى المنطقة».
وأشارت العفيفي إلى أن موعد إطلاق البطولة، يتزامن مع مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وهو يوم المرأة الإماراتية، الأمر الذي يوفر فرصة مثالية للاحتفاء بالسيدات، ودورهن الرائد في مجتمعنا، مؤكدة أن الحدث يسهم في استقطاب المزيد من المواهب المحلية من الأجيال القادمة، وأيضاً تشجيع السيدات على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية، لإبراز دورهن الرائد والفعال في الحياة».
ويضم كأس فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة 6 فرق مقسمة إلى مجموعتين، ويقام دور التصفيات الأولى من 26 إلى 28 أغسطس، بينما ينطلق نصف النهائي في 30 أغسطس، ثم مباراتا تحديد المراكز الأربعة الأولى يوم 31 أغسطس، وتحظى الجماهير بفرصة مشاهدة مباراتين في اليوم، حيث تبدأ المباريات من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 مساءً.
الجدير بالذكر أن البطولة الجديدة تحظى برعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة الطائرة، وشركة الرؤية الدولية للاستثمار، وقناة أبوظبي الرياضية، ومواصلات الإمارات، ومستشفى برجيل.

 

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
مدينة زايد الرياضية
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