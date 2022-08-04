المعسكر الخارجي للحكام في نورمبرج



أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، على تقرير نشاط إدارة الحكام استعدادًا للموسم الجديد، والذي تضمن عقد ورشة عمل لحكام كرة قدم الصالات في يونيو الماضي، ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو من 28 إلى 31 يوليو الماضي، بمشاركة 38 حكماً، واشتملت تلك الدورة على 15 محاضرة نظرية بواقع 15 ساعة و4 محاضرات عملية بواقع 4 ساعات، و4 محاضرات على جهاز محاكاة التقنية بواقع 10 ساعات، بالإضافة إلى ورشة عمل مُقيّمي الحكام التي عقدت في الأول من أغسطس الجاري بمشاركة 21 مُقيّمًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

واطلعت اللجنة على برنامج المعسكر الداخلي لحكام الفريق الثاني الذي يُقام في دبي من 4 إلى 7 أغسطس الجاري بمشاركة 48 حكماً، إضافة لثلاث دورات تدريبية لحكام المراحل السنية «120 حكماً» موزّعين على 3 مجموعات بواقع 40 حكماً في كل مجموعة، على أن تكون دورة المجموعة الأولى 20 و21 أغسطس، والثانية 27 و 28 من الشهر ذاته، والمجموعة الثالثة 3 و 4 سبتمبر المقبل.

ووقفت اللجنة على كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بالمعسكر الخارجي لحكام مسابقات أندية المحترفين والدرجة الأولى الذي يقام في مدينة نورمبرج الألمانية على فترتين، حيث تكون الفترة من 9 إلى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 38 حكماً، فيما تقام الفترة الثانية من 22 إلى 31 من الشهر ذاته بمشاركة 32 حكماً، فضلًا عن تنظيم دورة تدريبية لحكام كرة قدم الصالات من 16 إلى 20 أغسطس بالتعاون مع «الفيفا».