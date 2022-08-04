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الرياضي

مهرجان مميز للألعاب الشعبية في صيف «الشارقة الرياضي»

مهرجان مميز للألعاب الشعبية في صيف «الشارقة الرياضي»
4 أغسطس 2022 16:00


الشارقة (الاتحاد)

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في إطار فعاليات الأسبوع الثاني لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» وضمن المحور الثالث «الهوية الوطنية»، نظم نادي المدام مهرجان الألعاب الشعبية بمقر النادي بمشاركة ستة أندية، خاضت مسابقات شد الحبل والكيرم واليولة لفئتي الصغار والكبار، وشهدت حماسًا كبيرًا بين المشاركين.
تم تكريم الفائزين في مسابقة اليولة لفئة الكبار، حيث حصل أحمد دقدوقة من نادي المدام على المركز الأول وحل عمر حميد من ذات النادي ثانيًا فيما حل مكتوم علي إبراهيم من نادي دبا الحصن في المركز الثالث، وفي ذات اللعبة لفئة الصغار حصل يوسف إبراهيم من نادي دبا الحصن على المركز الأول وعبدالله فواز من نادي البطائح على المركز الثاني وسلطان زايد من نادي الذيد على المركز الثالث.
وفي مسابقة الكيرم جاء حمدان أحمد من نادي دبا الحصن في المركز الأول وتلاه عبدالله محمد من نادي البطائح في المركز الثاني، فيما حصل حسن خالد من نادي خورفكان على المركز الثالث، أما في مسابقة شد الحبل كان المركز الأول من نصيب نادي الذيد فيما حصل نادي البطائح على المركز الثاني والمدام ثالثًا.
حضر المهرجان كل من الشيخ محمد معضد بن هويدن الكتبي وحمد خليفة الشوين مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع المدام ود.أسماء بنت مانع العتيبة وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام للنادي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وعدد من أعضاء لجنة صيف الشارقة الرياضي بالمجلس وموظفي النادي. 

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