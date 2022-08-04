البدواوي ينضم لصفوف المدربين بنادي دبي لسباق الخيل

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن انضمام علي البدواوي إلى قائمة المدربين بمضمار ميدان، وسيقوم البدواوي بمهام التدريب تحت اسمه لأول مرة خلال موسم السباقات المقبل الذي ينطلق 28 أكتوبر، ويتمتع البدواوي بخبرة كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور، حيث قضى السنوات الست الماضية كمساعد للمدرب المتوج بلقب بطولة المدربين بالدولة سابقاً ايروان شاربي.

وقبل انضمامه للعمل مع المدرب اروين شاربي، بدأ البدواوي كسائس ثم فارس تدريب مع المدرب رود سيمبسون في غنتوت عام 2002، ومثل مدرب جودلفين سعيد بن سرور، ينحدر البدواوي من منطقة حتا، وارتبط بحب الخيل منذ صغره، وقال: «لم تكن لدي خيول عندما كنت صغيراً، لكني كنت أذهب دائماً إلى دبي لمشاهدة الخيول، وكان لي صديق في غنتوت فذهبت إلى هناك، وبعد أن غادر رود سيمبسون إلى إنجلترا انضممت إليه في لامبورن، وعملت كذلك مع المدرب جون هيلز واقترح عليّ أن أدخل مدرسة السباقات البريطانية وفعلاً التحقت بها وحصلت على رخصة التدريب، بعدها وبنهاية موسم السباقات في دبي ذهبت إلى لبنان لفترة أربعة أشهر وشاركت هناك كفارس في ست سباقات حققت فيها المراكز الثالث والرابع ولم أتمكن من تحقيق الفوز».

واستفاد البدواوي، الذي قضى ثلاثة أشهر مع المدرب مايك هالفورد في إيرلندا، من برنامج نادي دبي لسباق الخيل لإرسال مواطنين شباب للتدريب في الخارج، حيث اتجه إلى الولايات المتحدة في فترة الصيف، وقال: «تم ابتعاثي إلى المدرب ريتشارد مانديلا لتعلم المزيد عن السباقات الرملية ولقد تعلمت منه الكثير، وقضيت شهرين في سانتا أنيتا وشهراً في ديل مار، وقابلت المدرب بوب بافرت الذي قدّم لي الكثير من المساعدة».

يشرف البدواوي الآن على مجموعة من 12 جواداً، لكنه يأمل في زيادة حصيلته قبل الموسم الجديد، وقال: «يتصل بي العديد من الملاك، لذلك أتوقع أن تأتي المزيد من الخيول في سبتمبر القادم».

البدواوي هو ثاني إضافة جديدة لفريق التدريب بنادي دبي لسباق الخيل هذا الصيف، بعد تعيين المدرب أحمد الشميلي الذي سيدرب في إسطبلات جراند ستاند، ويستضيف مضمار ميدان، منصة السباقات الرائدة في دولة الإمارات، أول سباقاته لموسم 2022-2023 يوم الجمعة 4 نوفمبر، وسيقام الحدث العالمي الكبير، كأس دبي العالمي يوم السبت 25 مارس 2023.