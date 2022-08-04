«الفخ السلبي» يحاصر الأهلي المصري!



عمرو عبيد (القاهرة)



لم يتوقف الجدل المُثار حول الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري طوال عامين، وانشغلت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل بخطأ إلغاء هدف الأهلي أمام فاركو، في ختام الجولة 28.

وعلى الجانب الآخر سجّل «المارد الأحمر» رقماً سلبياً لم يعرفه منذ عقد كامل، وانطلقت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبر عن غضبها الشديد إزاء الأخطاء التحكيمية المتتالية ضد فريقها في الدوري المصري، إلا أن هذا لم يمنع بعضها من الاعتراف بحالته الفنية «الباهتة» التي أسفرت عن تراجع نتائجه وترتيبه المحلي!

صحيح أن أغلب البرامج الإعلامية وخُبراء اللعبة في مصر أكدوا صحة الهدف الملغي للأهلي أمام فاركو، إلا أن انتهاء المباراة من دون أهداف تسبب في تعادل الأهلي الثامن بالبطولة المحلية، ليرتفع رصيد مبارياته «السلبية» إلى 7 قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات، وعجز «المارد الأحمر» عن التسجيل في 7 مواجهات انتهت 5 منها بالتعادل مقابل هزيمتين، بنسبة 26% من إجمالي مبارياته في الدوري، وهو المعدل الأسوأ للأهلي على الإطلاق منذ موسم 2010-2011، وقد يكون مُعرضاً للارتفاع فيما تبقى من مباريات البطولة.

الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي «زادت الطين بلة»، خاصة أنه يُعاني فنياً وبدنياً في أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أنه عجز عن هز الشباك 3 مرات في آخر 5 مباريات متتالية بالدوري، بتعادله مع المقاولون العرب وفاركو وهزيمته أمام بيراميدز، وكان موسم 2013-2014 قد شهد معدلات سلبية قريبة من الوضع الحالي، حيث توقف «عملاق القلعة الحمراء» عن تسجيل الأهداف في 22% من مباريات الدوري، لكن الوضع كان مختلفاً حيث أقيمت المسابقة بنظام المجموعتين ولعب الفريق وقتها 23 مباراة فقط.

ورغم أن نسخة 2010-2011 سجّلت المعدل الأكبر من «التعادلات» بـ13 مباراة، وأحد أضعف معدلات الفريق التهديفية بـ1.56 هدف في المباراة، إلا أنه لم يخسر بنتائج «صفرية» أبداً بل إنه تعادل سلبياً 3 مرات فقط، بنسبة 10% من إجمالي مبارياته آنذاك، وخسر الأهلي الدوري لمصلحة الزمالك في النسخة الماضية وكذلك موسم 2014-2015، والغريب أن في كل مرة تعادل «الشياطين» 10 مرات، بل إنه عجز عن التسجيل في 5 مباريات بنسبة 14.7% في 2021، مقابل 6 مباريات بنسبة 15.7% عام 2015، وتُمثّل التعادلات السلبية الـ5 التي وقع فيها الأهلي هذا الموسم النسبة الأكبر خلال عقد كامل يليها الموسم السابق بـ4 مباريات، في حين شهدت الفترة بين 2014 و2016 سقوط «النسور» في فخ الهزائم «الصفرية» بالمعدل الأكبر، بواقع 3 خسائر في كل موسم.