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ميرتنز : رحيلي ليس كما أشتهي!

ميرتنز : رحيلي ليس كما أشتهي!
4 أغسطس 2022 14:42


روما (أ ف ب) 

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أكّد المهاجم البلجيكي الدولي درايز ميرتنز، أفضل هداف في تاريخ نابولي الإيطالي، رحيله رسمياً عن صفوف الفريق الجنوبي من خلال نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر ميرتنز  (35 عاماً) في الفيديو وقد جلس ابنه تشيرو على ركبتيه وقد توجه إلى ناديه بالقول: «أبناء نابولي الأعزاء. كنت أدرك بأن هذا اليوم سيأتي، لكنني لم أعرف كم سيكون صعباً القول وداعاً لهذه المدينة التي احتضنتني، أحبتني وساندتني في الأوقات الصعبة والسعيدة أيضاً».
وختم: «رحيلي لم يتم كما اشتهيت، لكن بالنسبة إلى فإنه ليس رحيلاً نهائياً، بل إلى اللقاء» مشيراً إلى أنه سيحتفظ بمنزله في نابولي.
ولم يتوصل الدولي البلجيكي (105 مباريات دولية مع 21 هدفاً) الذي انتهى عقده مع نابولي في 30 يونيو الماضي إلى اتفاق لتجديده.
وعلى مدى تسعة مواسم، نجح مرتنس في أن يصبح أفضل هداف في تاريخ نابولي مع 148 هدفاً في مختلف المسابقات، متقدماً على لورنتسو اينسينيي (112 هدفاً) المنتقل إلى أف سي تورونتو الكندي، والسلوفاكي ماريك هامشيك (121) والأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا (114).
أحرز في صفوف الفريق الجنوبي كأس إيطاليا مرتين عامي 2014 و2020 وبعد أن رفض عرضاً للانتقال إلى يوفنتوس تحدثت تقارير في الصحف الإيطالية عن إمكانية الانضمام إلى غلطة سراي التركي. 

بلجيكا
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نابولي
دريس ميرتنز
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