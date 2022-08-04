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الرياضي

هالاند: جئت إلى مانشستر سيتي لتطوير نفسي

هالاند: جئت إلى مانشستر سيتي لتطوير نفسي
4 أغسطس 2022 14:13


لندن (د ب أ)
أكد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند أنه جاء إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لنقل طريقة لعبه لمستوى آخر، وانضم هالاند «22 عاماً» من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي، ويعتبر هالاند أحد أبرز اللاعبين على الساحة العالمية حالياً، لكنه توقع أن يرتفع مستواه بشكل أكبر تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي.

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وقال هالاند لشبكة «سكاي سبورتس»: «بالنسبة لي كمهاجم، الأمر يتعلق بعض الشيء بمردودي داخل الملعب، الأمر يتعلق بالشعور، كيف يمكنني أن أؤدي بأفضل طريقة ممكنة والتطور بشكل أكبر لأنني لازلت في الثانية والعشرين».
وأضاف: «الفريق هنا سيكون رائعاً للغاية، يمكنني أن أتحسن على كافة الأصعدة»، وأشار: «في النهاية يتعلق الأمر بشعورك، هو مثل الكثير من الأمور، إذا أردت وظيفة جديدة كيف سيكون شعورك، وهذا ما شعرت به».
وأوضح «أتطلع لمشاهدة الملاعب والشعور بالأجواء والمنافسة.. نحن في مواجهتهم، الجماهير في مواجهة بعضها البعض، هذا شيء يعجبني كثيراً، وكذلك شعور المباراة».
وختم القناص النرويجي بالقول: «سيكون الأمر صعباً بالتأكيد، وهذا هو الشيء الساحر بشأن الدوري الإنجليزي الممتاز، إنها مسابقة صعبة للغاية ولهذا السبب هي أشهر مسابقة دوري في العالم». 

إيرلينج هالاند
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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