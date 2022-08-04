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الرياضي

«مسابقات الكأس» تعيد الزخم لكرنفال «المراحل السنية»

«مسابقات الكأس» تعيد الزخم لكرنفال «المراحل السنية»
4 أغسطس 2022 13:45

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعادت «مسابقات الكأس» على صعيد منافسات فئات الشباب والناشئين «تحت 17 و16 عاماً»، والأشبال «تحت 15 و14 عاما»، الزخم لمنافسات الموسم الجديد 2022- 2023 الذي يشهد إقامة 21 مسابقة ينظمها اتحاد الكرة للمراحل السنية بدلاً عن 12 مسابقة للمراحل في الموسم الماضي 2021- 2022.
وشملت مسابقات المراحل السنية المعتمدة من اتحاد الكرة للموسم الجديد دوري وكأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الشباب تحت 18، دوري وكأس الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16 (أ) و(ب) وكأس الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15 (أ) و(ب) وكأس الأشبال تحت 15، دوري الأشبال تحت 14 (أ) و(ب) وكأس الأشبال تحت 14، دوري الأشبال تحت 13 سنة (أ) و(ب)، دوري الأشبال تحت 12 سنة (أ) و(ب)، دوري الأشبال تحت 11 سنة ((أ) و(ب).
وتشهد مسابقة «دوري الشباب تحت 21 عاماً» " وهي البطولة الموازية لمسابقة رابطة المحترفين لنفس الفئة العمرية، في الموسم الجديد 2022- 2023 مشاركة 8 أندية تضم شباب الأهلي، الفجيرة، الإمارات، العروبة، جلف أف سي، دبا الحصن، العربي، ورأس الخيمة، وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أدوار، وتشارك ذات الأندية في مسابقة كأس الشباب تحت 21 عاماً والتي تقام بدايةً من دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب.
في المقابل، يشارك 13 نادياً في دوري وكأس الشباب تحت 17 عاماً، مقابل 14 نادياً في دوري وكأس الناشئين تحت 17، و10 أندية في دوري الناشئين تحت 16 (أ) ومثلها في الفئة (ب)، وتقتصر المشاركة في دوري الأشبال 15 سنة (أ) على 8 اندية، مقابل 7 في الفئة (ب)، وتشارك 10 أندية في دوري الأشبال 14 سنة (أ) و11 نادياً في الفئة (ب)، مقابل 12 نادياً في دوري الأشبال 13 سنة (أ) و14 في الفئة (ب)، فيما يشارك 11 نادياً في دوري الأشبال 12 سنة (أ) و(ب).

 

الإمارات
شباب الأهلي
الفجيرة
العروبة
رابطة المحترفين
دبا الحصن
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