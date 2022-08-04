منتخب شباب السلة يودع تصفيات آسيا



علي معالي (دبي)

تقام يوم غد «الجمعة» مباراتان في المربع الذهبي لبطولة الخليج للشباب في كرة السلة، المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، ويلتقي منتخب قطر مع البحرين، والسعودية مع الكويت، حيث تصدرت قطر قمة المجموعة، برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات، في حين جاء منتخب البحرين رابعاً، وحل المنتخب السعودي وصيفاً برصيد 9 نقاط من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

واحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين، وجاء منتخب البحرين في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من فوزين و3 خسائر، وحلت الإمارات خامساً برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و5 خسائر، وجاءت عمان في المركز السادس برصيد 5 نقاط من 5 خسائر.

ويتأهل للمربع الذهبي المنتخبات الأربعة الأوائل، وسوف يتأهل لنهائيات آسيا المقرر لها نهاية الشهر الجاري في إيران بطل الخليج والوصيف.

وكان منتخبنا الوطني قد ودع المنافسات بخسارته أمام الكويت بفارق النقطتين (سلة) وبنتيجة (37-39)، في ختام الدور التمهيدي، وفي نفس الوقت حقق منتخب قطر فوزاً عريضاً على عمان بفارق 50 نقطة بنتيجة (82-32).

وفرط منتخبنا في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بفارق مريح بلغ 11 نقطة وبنتيجة (15-4)، بعد أن نجح المنتخب الكويتي في استعادة اتزانه، وبسط إيقاعه على مجريات اللقاء مستغلين كثرة الأخطاء الفردية من قبل لاعبي «الأبيض» والتي سهلت من مهمة نيل «الأزرق» الكويتي الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (15-12 و9-7 و11-3) والفوز بالمباراة.