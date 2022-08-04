كريستال بالاس وأرسنال يفتتحان «البريميرليج»



مانشستر (أ ف ب)



تشخص الأنظار نحو بداية مشوار الهداف النرويجي الشاب إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يحلّ حامل اللقب ضيفاً على وستهام الأحد، فيما يقصّ كريستال بالاس وأرسنال غداً «الجمعة» شريط الموسم.

وكانت صفقة انتقال هالاند من بوروسيا دورتموند إلى بطل إنجلترا، الأبرز في الدوري حيث أنفقت أنديته أكثر من مليار جنيه إسترليني «1.2 مليار دولار» لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعزّز قدوم النرويجي من قوّة مانشستر سيتي الفائز بلقب بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة، بيد أن موسم السيتي وهالاند لم يحقق الانطلاقة المرجوة بالخسارة أمام ليفربول 1-3 السبت الماضي في مباراة درع المجتمع التقليدية.

ويخوض مانشستر سيتي الذي عزّز صفوفه بلاعب الوسط الدفاعي الدولي كالفن فيليبس والمهاجم الأرجنتيني الواعد خوليان الفاريس، امتحاناً صعباً ضد وستهام في العاصمة الإنجليزية.

وكان وستهام قاب قوسين أو أدنى من حرمان سيتي من اللقب الموسم الماضي عندما تقدم عليه 2-صفر في نهاية الشوط الأول في المرحلة قبل الأخيرة، قبل أن ينتزع الفريق الشمالي نقطة ثمينة كانت الفارق بينه وبين ليفربول في حسم اللقب.

وعزّز وستهام الذي حقق نتائج لافتة الموسم الماضي ونافس بقوة على المراكز الأربعة الأولى معظم فترات الموسم، قبل أن يتراجع مستواه في الأمتار الأخيرة إلى المركز السابع، صفوفه من خلال التعاقد مع المهاجم الإيطالي الواعد جانلوكا سكاماكا لتخفيف العبء على المهاجم ميكايل أنتونيو.

وقال مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا: «ندرك المعايير في الدوري الإنجليزي، وسنبلغها بأسرع وقت ممكن والحفاظ على ما حققناه سابقاً، ولا أشعر بأننا بعيدون عن ذلك كثيراً، لكن المباراتين الأولين ضد وستهام وبورنموث ستحددان مستوانا وما يتعين علينا القيام به».

في المقابل، يحل ليفربول ضيفاً السبت على فولهام العائد إلى الدرجة الممتازة، بعد موسم واحد في «تشامبيونشيب».

واستهلّت كتيبة المدرب يورجن كلوب الموسم بتوجيه رسالة إلى مانشستر سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 3-1 في درع المجتمع.

وإذا كان ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح خسر جهود مهاجمه السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام والمنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، فإنه في المقابل ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونييس الذي تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي في الموسمين الأخيرين بتسجيله 32 هدفاً في 57 مباراة.

وكان نونييس افتتح رصيده في صفوف ليفربول بشكل لافت عندما سجل رباعية في مرمى لايبزج في مباراة ودية انتهت لمصلحة فريقه 5-صفر، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان 3-1 في مرمى السيتي في الدرع الخيرية.

ويخوض مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاج معمودية النار، عندما يستقبل فريقه برايتون على ملعب «أولدترافورد».

وكان مانشستر يونايتد سقط سقوطاً مدوياً برباعية نظيفة، أمام برايتون في أواخر الدوري الإنجليزي في موسم سيئ للغاية لـ «الشياطين الحمر»، مكتفياً بالمركز السادس الذي يؤهله للمشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

بيد أن مهمة تن هاج لن تكون سهلة، وما زادها صعوبة المشاكل التي يواجهها في الحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة الهولندي فرنكي دي يونج، بالإضافة إلى رغبة نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل أملاً في الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويحلّ تشيلسي، ثالث الموسم الماضي، ضيفاً على إيفرتون في مباراة تجمع فريقين لديهما الكثير من الأسباب للتخوف من الموسم الجديد.

لم تسر الأمور كما يشتهي المالك الجديد لتشيلسي رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، حيث اشتكى مدربه الألماني توماس توخل من البرنامج المنهك لفريقه في جولته الأميركية، حيث سقط بقوة أمام جاره اللندني أرسنال برباعية نظيفة، ومن عدم إتمام صفقات كبرى حتى الآن ما يجعل فريقه «غير جاهز» بحسب قوله.

وخسر تشيلسي جهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي من دون أن يكون فعالاً أمام المرمى، فأعاره إلى فريقه السابق إنتر الإيطالي، ولا يثق توخل أيضاً بمواطنه المهاجم الآخر تيمو فيرنر وقد يتخلى عنه أيضاً إلى فريقه السابق لايبزج الألماني، في ظل تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية التعاقد مع مهاجم برشلونة الجابوني بيار إيميريك أوباميانج.

وحصل تشيلسي حتى الآن على خدمات الجناح الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج من مانشستر سيتي، وقطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي.

أما إيفرتون الذي يشرف عليه أسطورة وسط تشيلسي السابق فرانك لامبارد، فيستهل الموسم من دون مهاجمه البرازيلي ريشارليسون المنتقل إلى توتنهام، في حين ذكرت تقارير بأن مهاجمه الآخر دومينيك كالفرت لوين سيغيب أيضاً لفترة خمسة أسابيع بداعي الإصابة.

وكان إيفرتون عانى كثيراً الموسم الماضي للبقاء ضمن أندية النخبة، منهياً الموسم في المركز السادس عشر.