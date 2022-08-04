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مباراتان لمنتخب الجودو في «آسيوية كازاخستان»

مباراتان لمنتخب الجودو في «آسيوية كازاخستان»
4 أغسطس 2022 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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أهدر لاعب منتخب الجودو دزافا شفيلي فرصة الفوز بالميدالية البرونزية في افتتاح مباريات بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة التي انطلقت في مدينة نور سلطان في كازاخستان، وتمكن لاعبنا شفيلي من تخطي منافسه شنج ين مينج «تايبيه» في المباراة الأولى بعد أداء متوازن رجحت فيه كفته، إلا أنه خسر فرصة التأهل للدور الرئيسي بخسارته أمام بطل منغوليا المصنف الأول في مجموعة وزن تحت 66 كجم يوندو باشكو، والذي تمكن من الفوز على لاعبنا الشاب في آخر دقيقة من زمن المباراة في الدور ربع النهائي، فيما لعب بشكل جيد أمام بطل كازاخستان المخضرم قير باييف غوسمان (29 سنة) في دور الترضية، وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة لأصحاب الأرض، ليخسر بفارق النقاط.
وتشهد منافسات البطولة غداً «الجمعة» مباراة لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي مع بطل قيرغيزستان توروديبا يف ارتور في وزن تحت 73 كجم، فيما يلعب لاعبنا باشو نوجزاري مع الصيني باياندلهي في وزن تحت 81 كجم، وخصص يوم السبت لختام منافسات البطولة لفئة الوزن الثقيل بلقاء لاعبنا جريجوريان أرام مع الكوري هان جويوب في وزن تحت 90 كجم، وفي وزن تحت 100 كجم يلتقي لاعبنا زافر كوسوف مع الصيني زانج بو، فيما يلتقي لاعبنا ماجو ماروف مع اللاعب الكوري يون جيجو في منافسات وزن فوق 100 كجم، بجانب المشاركة في منافسات الوزن المفتوح لمن يرغب من المنتخبات المشاركة في ختام البطولة.

 

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