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الرياضي

نزهة أسترالية لـ «العالم الحقيقي»

نزهة أسترالية لـ «العالم الحقيقي»
4 أغسطس 2022 13:15


(أبوظبي) 

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يبدو أن نجم جودلفين «ريل ويرلد» أو «العالم الحقيقي» جاهز للقيام برحلة إلى أستراليا في وقت لاحق من العام مع ظهور اسمه بين 169 إدخالًا لسباق كوكس بليت الذي يقام 22 أكتوبر في مون فالي.
وتم ترشيح الجواد الذي يدربه سعيد بن سرور، بنسبة 12 الى 1 للفوز بسباق الفئة الأولى البالغ طوله 2000 متر والتي تبدو مثالية لابن «دارك أنجل»، الذي حل مرتين في المركز الثاني خلف «بعيد» على مدى ميل واحد هذا الموسم، وكان من المقرر أن يتنافس على مسافة ميل وربع في الاكليبس قبل استبعاده من سباق سانداون في وقت متأخر.
ومنح بن سرور راحة للفائز بستة سباقات، في أعقاب تلك الانتكاسة في منتصف الموسم، ولم يحسم امره بشأن الجولة التمهيدية لنجم جودلفين قبل التوجه إلى أستراليا.
وقال: «ريل ويرلد على ما يرام، لا يزال يمر بوقت سهل، الخطة هي نقله إلى أستراليا، لقد حصل الحصان على فترة راحة، وكان يسعل قبل سانداون وكان لديه وقت كاف، الآن نحاول إعداده للسباقات الأسترالية، ربما يكون لديه سباق آخر هنا قبل أن يسافر، أو ربما يذهب مباشرة إلى هناك، سباق كوكس بليت ضمن الخطط، لكن لديه الكثير من الخيارات».

الخيول
جودلفين
أستراليا
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