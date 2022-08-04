«لقاء النار» يدشن «البوندسليجا»!



ميونيخ (أ ف ب)

يخوض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، امتحاناً صعباً، عندما يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت غداً «الجمعة»، في مستهل الموسم الجديد، بعد نشاط لافت في سوق الانتقالات، شهد تخليه مرغماً عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو ماني.

ولن تكون رحلة الفريق البافاري مفروشة بالورود إلى أرض فرانكفورت المتوّج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مايو الماضي، والفائز عليه مرتين في آخر ثلاث مواجهات في الدوري.

وتتباهى جماهير البايرن باللقب العاشر توالياً في شوارع المدينة، من خلال ارتدائها القمصان المؤشرة لهذا الرقم القياسي والتي نفدت من الأسواق.

ويبدو فريق المدرب الشاب يوليان ناجلسمان مرشحاً نارياً لخلافة نفسه، وفضلاً عن ضمّ ماني من ليفربول الإنجليزي، تعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي، في محاولة لتعويض هداف الدوري سبع مرات ليفاندوفسكي الذي أصرّ على الرحيل إلى برشلونة الإسباني، بعدما كان رأس حربته القاتلة في العقد الماضي، وسجّل ليفاندفوسكي 344 هدفًا في 357 مباراة في جميع المسابقات، خلال ثماني سنوات مع «دي روتن».

في صيف 2015، قال فيليكس ماجات إن البايرن سيحرز لقب «البوندسليجا» لعشرة مواسم مقبلة. أكّد المدرب الذي قاد فولفسبورج إلى لقب 2009 وبايرن ميونيخ إلى لقبي 2005 و2006 ومنقذ هرتا برلين من الهبوط العام الماضي، أن توقعه في طريقه إلى التحقق «سيتوّج بايرن، طالما يحرس مانويل نوير شباكه»، في إشارة إلى الحارس الدولي البالغ 36 عاماً الذي أحرز اللقب مع بايرن عشر مرات توالياً.

ورأى الرئيس التنفيذي للبايرن، أوليفر كان أن ضمّ مانيه من ليفربول سيكون ورقة قوّة لهجوم الفريق، حيث لن يستطيع الخصوم توقع ما سيفعله في أي مباراة.

وشرح كان عقب فوز البايرن للمرة العاشرة بالكأس السوبر على حساب لايبزج 5-3 الأسبوع الماضي «يمكنك أن ترى عدد الفرص التي أتيحت لنا للتقدم، وعدد التشكيلات المختلفة التي نستطيع استخدامها، وقدرتنا على مفاجأة الخصوم».

وعلى غرار البايرن، لن تكون بداية مشوار دورتموند سهلة، كونه يستقبل السبت ثالث الموسم الماضي باير ليفركوزن.

في المقابل، جُرّد دورتموند، وصيف الموسم الماضي، من سلاحه الفتاك الهداف النرويجي إرلينج هالاند «22 هدفاً و8 تمريرات حاسمة» المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى محاولات استبداله بالإيفواري سيباستيان هالر «28 عاماً» القادم من أياكس أمستردام الهولندي باءت بالفشل، بعد إصابته بورم سرطاني يبعده عدة أشهر عن الملاعب.

على رغم ذلك، قال مدرب لايبزج الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو إن دورتموند «عزّز صفوفه بشكل جيّد».

يأمل الفريق الأصفر والأسود الذي انفق 86 مليون يورو بحسب الصحف المحلية في صيف الانتقالات، أن يعوّض قدوم كريم أدييمي من ريد بول سالزبورج النمساوي رحيل هالاند ومرض هالر.

تعلّق الكرة الألمانية آمالاً عريضة على اللاعب البالغ 20 عاماً، خصوصاً قبل نهائيات مونديال 2022. وانفق دورتموند نحو 30 مليون يورو للاعب القادر على شغل مركز المهاجم الصريح أو الجناح.

تصدّر أدييمي ترتيب هدافي الدوري النمساوي «19 هدفاً» ليشارك في اللقب التاسع توالياً لسالزبورج، وقد افتتح مشواره التهديفي في أول ظهور رسمي مع دورتموند الفائز على ميونيخ 1860 في الدور الأول من كأس ألمانيا السبت الماضي.

وضمّ دورتموند أيضاً قلب دفاع المنتخب الألماني نيكو شلوتربيك ونيكلاس زوله من فرايبورج والبايرن على التوالي.

ويرغب لايبزج الذي يحلّ الأحد على شتوتجارت الناجي من الهبوط الموسم الماضي، في تعويض موسمه المتقلب في الدوري والذي أنهاه بشق النفس في المركز الرابع بفارق نقطة عن أونيون برلين.

نجح في الإبقاء على المهاجم الفرنسي المميز كريستوفر نكونكو، أفضل لاعب في 2022 وصاحب 35 هدفاً في 52 مباراة الموسم الماضي، ومدّد عقده حتى 2026.

وبحال كان لايبزج في افضل حالاته، بمقدوره المنافسة على الصدارة وإفساد احتفالات الأندية الكبرى، بالإضافة إلى تحقيق نتائج لافتة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ نصف النهائي في 2020، علماً أنه بلغ أيضاً نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، عندما خرج أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.