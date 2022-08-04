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تغييرات جذرية على نظام كأس الاتحاد للطاولة

تغييرات جذرية على نظام كأس الاتحاد للطاولة
4 أغسطس 2022 12:37

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اعتمد اتحاد كرة الطاولة تغييرات جذرية على نظام بطولة كأس الاتحاد، والتي تدشن مسابقات الموسم الجديد 2022- 2023، في سبتمبر المقبل، وشملت أهم التعديلات فتح باب المشاركة أمام فرق الأكاديميات المسجلة للعب، إلى جانب الأندية الأعضاء في عمومية الاتحاد.
ويستهدف التعديل الجديد على نظام المسابقة، توسيع فرص المشاركة للجاليات والمقيمين في مسابقات الاتحاد الرسمية، الأمر الذي يمنح الأندية بدورها فرصاً أوسع في استقطاب المواهب من اللاعبين الواعدين، ويسهم أيضاً في ترابط المجتمع بتوسيع قاعدة المشاركة.
وأقام اتحاد الطاولة في وقت سابق، جلسة للعصف الذهني بمشاركة النجوم القدامى من اللاعبين الدوليين وأعضاء الاتحادات والأندية والمنتخبات الوطنية، وهدفت الجلسة لتبادل الأفكار والمقترحات المطروحة بشأن تطوير اللعبة.

الإمارات
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