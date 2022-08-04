تفاعل كبير مع برنامج «صيفنا سعادة» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يتواصل برنامج النسخة الثالثة لحكومة عجمان البرنامج الصيفي «صيفنا سعادة»، الذي يستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

وحظيت الفعاليات المتنوعة والأنشطة المختلفة بمتابعة ومشاركة كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام الكبير من أولياء الأمور بالبرامج المعرفية والدينية والرياضية والتطويرية التي تدعم مواهب أبنائهم وتساهم في تطوير قدراتهم على مختلف الأصعدة.

وشهدت الفعاليات في الأسبوع الثاني من البرنامج مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع، وتنوعت مبادرات البرامج المجتمعية والتي تتصدرها مبادرة «أسرة وطن» والتي تنظم للمرة الثالثة على التوالي برعاية وزارة تنمية المجتمع.

وشارك في المبادرة 32 أسرة مواطنة، ويهدف البرنامج إلى إبراز دور الأسر المتميزة في المجتمع وتعزيز نجاحاتها لتصبح أكثر تطوراً وازدهاراً.

واستقطبت الفعاليات المجتمعية المقدمة لذوي الإعاقة عدد كبير من المشاركين إذ شارك 32 مشارك في فعالية تنس الطاولة وبطولة الكيرم (فئة الإعاقة السمعية) للبالغين، و15 مشارك في مباريات كرة الهدف للمكفوفين، و16 مشارك في رمي الرمح والجلة للإعاقة الحركية للبالغين، و30 مشارك في رمي الرمح والجلة للإعاقة الحركية والمكفوفين كل الفئات، بالإضافة إلى 14 مشارك في الألعاب الترفيهية للإعاقة الذهنية.

كما تم تنظيم برنامج القانون والإعلام، قدمه المحامي إبراهيم الحوسني، تحدث من خلاله عن قانون الجرائم الإلكترونية، كما تناول أهم الأمور التي يجب تجنبها خلال النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب برنامج الاحتراف في التصوير بمشاركة المصور ماجد الزرعوني والذي تحدث عن أساسيات التصوير، وبرنامج الإلقاء وعرافة الحفل الذي قدمته الإعلامية حمدة الحمادي.

وجذبت الفعاليات التطويرية 118 مشاركاً، إذ شارك 34 مشارك في برنامج دبلوم ريادة الأعمال، و21 مشارك في حصة الطبخ، و38 مشارك في برنامج أساسيات الإلقاء والتقديم، إلى جانب مشاركة 25 مشارك في برنامج طي الملابس والذي تعلم من خلاله الأطفال كيفية طي الملابس وترتيب الأسرة في الغرف.

وأقيمت من خلال الفعاليات الدينية دورة مكثفة عن بعد لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث بمشاركة 122 مشاركاً، وتم تنظيم مسابقة فارس الحفظ، ومسابقة أجمل ترتيب، بالإضافة إلى مسابقة فارس السلوة.

وتنوعت الأنشطة والمسابقات الرياضية، إذ أقيمت فعاليات كثيرة في برامج التايكواندو والسباحة والبرنامج الترفيهي واللياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال بمشاركة دورية لمختلف الفئات على جميع الألعاب، ووصل عدد المشاركين إلى 1008 مشاركاً.