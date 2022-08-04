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الرياضي

المراحل السنية للسلة واليد بالشارقة تستعد للموسم الجديد

المراحل السنية للسلة واليد بالشارقة تستعد للموسم الجديد
4 أغسطس 2022 12:05

 
الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت تدريبات فرق المراحل السنية للسلة واليد بنادي الشارقة، استعداداً لمنافسات الموسم، والتي من المقرر بدايتها مبكراً حسب «الروزنامة»، وتأتي ضربة البداية 15 سبتمبر المقبل لكرة السلة، وفي اليوم التالي الفئات السنية لكرة اليد.
ويملك «الملك» أكبر قاعدة من اللاعبين ذوي الجودة العالية في اليد والسلة بالدولة، ويعتبر نادي الشارقة «الممول» الرئيس باللاعبين للمنتخبات الوطنية بالمراحل السنية، حيث يحظى اللاعبون برعاية ودعم متواصل من إدارة النادي، بتوفير كافة متطلبات النجاح لهم، مما انعكس على مستويات ونتائج الفرق الرياضية، بتحقيق المراحل السنية لليد والسلة إنجازات وأرقام قياسية غير مسبوقة، عندما حصل اليد على جميع الألقاب الممكنة 11 لقب من 11 مسابقة لُعبت بالموسم الماضي.
وكذلك وصول فرق كرة السلة الشرقاوية إلى 11 مباراة نهائية من أصل 12 مسابقة خلال موسم 2021- 2022، لتستحوذ الألعاب الجماعية بالشارقة، على درع التفوق العام للمرة الـ 19 من أصل 21 مرة منذ تطبيق هذه الجائزة في تاريخ اليد، وكذلك للمرة السادسة في تاريخ السلة بالنادي.

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