بيل يدعم جولة «دي بي وورلد» للجولف



دبي (الاتحاد)



انطلقت بطولة كازو المفتوحة للجولف في ويلز، بدعم من جاريث بيل، ضمن جولة دي بي وورلد، مع بداية العد التنازلي، ترقباً للبطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي خلال نوفمبر المقبل.

ولم يتوقف عشق نجم كرة القدم بيل لرياضة الجولف، عند ممارستها فحسب، ولكن تخطى الأمر لدعمه إقامة البطولة للعام الثاني على التوالي، حتى أصبحت مرتبطة باسمه، وهو ما يعكس الشعبية المتزايدة للعبة حول العالم، وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع.

ومثل بيل منتخب بلاده في 106 مباريات دولية، إلى جانب مسيرته مع الأندية، وأبرزها مع ريال مدريد الإسباني، الذي تُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، إلى جانب ألقاب محلية وعالمية عديدة.

وقال بيل: أتطلع بشدة إلى استضافة بطولة كازو المفتوحة في نادي سيلتيك مانور، كانت بطولة العام الماضي بمثابة دفعة مثيرة للجولف، وهذا العام سيكون أفضل.

وأضاف: يعد مضمار المنافسات اختباراً رائعاً لأي لاعب جولف، ويسعدني أن أكون مضيف البطولة وأيضاً مشجعاً لمشاهدة ما يعد بأن يكون أربعة أيام من الجولف الرائع في مكان خلاب.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات وهي أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، ورأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار.