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رونالدو.. «اللياقة» قبل «الفرصة»

رونالدو.. «اللياقة» قبل «الفرصة»
4 أغسطس 2022 12:01

 
مانشستر (رويترز) 

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قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن كريستيانو رونالدو لاعب الفريق يمكن أن يتناغم مع أسلوبه في اللعب، لكن أكد أنه يتعين على المهاجم البرتغالي استعادة سابق لياقته البدنية، قبل الحصول على فرصة للدخول في التشكيلة.
وغاب رونالدو عن رحلة «اليونايتد» استعداداً للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا، كما لم يشارك في مباراة ودية خسر فيها فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما شارك في 45 دقيقة خلال تعادل «اليونايتد» 1-1 مع رايو فايكانو الإسباني الأحد الماضي.
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية تناغم رونالدو مع الأسلوب الذي يريده المدرب الهولندي في «اليونايتد» قال تن هاج «أعتقد أن بوسعه التناغم مع أسلوبي، لكنه لابد أن يبدأ بالعودة لسابق لياقته، لقد بدأ للتو».
وأضاف تن هاج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «هو لاعب رائع، ولقد أثبت ذلك مرات كثيرة، لكن الحكم على أي شخص يعتمد على مستواه الحالي، وما يمثله حالياً وما يقدمه حالياً.
وكان مستقبل رونالدو في «اليونايتد» موضع تكهنات، بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه أبلغ النادي بأنه يريد الرحيل، حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا، بينما سينافس «اليونايتد» في الدوري الأوروبي هذا الموسم.
وسيبدأ «اليونايتد» مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون الأحد المقبل.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
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