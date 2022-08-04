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«دبي جميلة».. الفائزة الأولى

«دبي جميلة».. الفائزة الأولى
4 أغسطس 2022 11:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أصبحت المهرة «دبي جميلة» أول خيل فائز من بين خريجي النسخة الأولى، من مزاد دبي بريز أب الذي أقيم بميدان، في أسبوع كأس دبي العالمي 2022، بالتعاون مع دار مزادات جوفز، وحققت ابنة «دباوي» فوزها بشعار المالك الإماراتي جابر عبد الله، وإشراف المدرب كيفن ريان، عقب تألقها في سباق فيليز نوفيس ستيكس الاثنين الماضي بمضمار إيار، في بريطانيا، حيث اكتسحت خريجات المزاد المراكز الثلاثة الأولى من السباق.
وكانت «دبي جميلة» واحدة من أغلى الخيول التي بيعت في مزاد دبي بريز أب، حيث جلبت 1.4 مليون درهم، ووقع على صفقة شرائها يوسف سالم سعيد صقر الكعبي، بعد عرضها من قبل مالكوم باستارد.
وقدمت المهرة «مودة» أداءً جيداً في مشاركتها الأولى، بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، حيث تم بيع ابنة «إفراج» بواسطة سيماس فاهي ريسينج بالنيابة عن جون كيوج لصالح بلاندفورد بلدستوك، وحلت في المركز الثالث بفارق يقل عن ثلاثة أرباع الطول عن الفائزة «دبي جميلة».
وأقيمت النسخة الأولى من مزاد دبي بريز أب بالتعاون مع دار مزادات جوفز بمضمار في ميدان، وحقق الحدث نجاحاً بارزاً باستقطابه مجموعة منتقاة من خيول السنتين ذات السلالات الرفيعة، وتنحدر من فحول مميزة مثل «أميركان فيرو»، «كيرلن»، «دباوي»، «فرانكل»، «كيتنز جوي»، «مور ذان ريدي»، «سيوني»، «أنكل مو»، و«ووتون باسيت».
وسجل المزاد أعلى سعر وأعلى متوسط بيع لأي مزاد بريز أب «استعراضي» تقيمه دار مزادات أوروبية
وتوافد الحضور من جميع أنحاء العالم إلى دبي للمزاد الذي قدم جودة عالية وسلالات رفيعة، فيما توزعت الوجهات لخيول المزاد لتضم اليابان وأميركا ودبي وبريطانيا والسعودية، وغيرها من الدول.

دبي
كأس دبي العالمي للخيول
مضمار ميدان
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