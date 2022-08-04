كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة «المضمار العريق»



أبوظبي (الاتحاد)



يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى مضمار برايتون بإنجلترا غداً «الجمعة»، حيث يستضيف المضمار العريق سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف «0-75» لمسافة 1600 متر، وهو واحد من السباقات التي ترعاها «النسخة الـ 14» من المهرجان، بتنظيم منظمة السباق العربية في عام 2022.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وتعد الزيارة هي الثانية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للسباقات إلى المكان الساحلي الشهير هذا العام، والذي يقام في اليوم الثالث من مهرجان ستار سبورتس للسباق في برايتون كجزء من ختام المهرجان.

ويجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق 6 خيول، يتقدمها «تجاري» بقيادة ريها بيتس، و«أوتار» بقيادة توماس جريتركس و«جاهز» بقيادة ريهان أنجرام، و«كونكيور» بقيادة لورينزو أتزوري، وجميعها للمالك والمدرب جيمس أوين.

وينافس على اللقب «ستورم تروبر» لفاريتز أريبيان، بإشراف المدربة بيفرلي ديتروم، وقيادة شارلي برايس، الفائز بعدة سباقات لكأس الوثبة في السويد وبلجيكا، و«زين زيبريون» لمزرعة زين العربية، بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة جوي هاينز.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباق العربية: إن المنظمة ممتنة للغاية لرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان باستمرار، لأن هذا هو السباق السادس الذي يدعمونه بسخاء معنا هذا الموسم.

وأضاف: نشكر أيضاً هيئة سباق الخيل البريطانية، وجميع الموظفين في مضمار برايتون لسباق الخيل، بالإضافة إلى ريسنج ويلفير الذين سيرعون جائزة أفضل الخيول مظهراً غداً.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.