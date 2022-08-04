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كيريوس يتألق في «حرارة واشنطن»

كيريوس يتألق في «حرارة واشنطن»
4 أغسطس 2022 11:08

 
واشنطن (أ ف ب) 

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تأهل الأسترالي كيريوس إلى دور الـ16 من دورة واشنطن في التنس، والتي تقام على ملاعب صلبة بعد تغلبه على الأميركي تومي بول 6-3 و6-4، فيما ودّع البولندي هوبرت هوركاش المنافسة بخسارته أمام الفنلندي إميل روسوفووري 6-4 و7-6.
وحقّق كيريوس، الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون قبل ثلاثة أسابيع، قبل أن يخسر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي، الفوز في ساعة و25 دقيقة وسط ظروف حارة ورطبة.
وسيواجه الأسترالي لاعباً أميركياً آخر في الدور المقبل وهو رايلي أوبلكا.
وأُقصي هوركاش، أحد كبار المرشحين للقب الدورة، على يد روسوفووري صاحب المركز 46 في العالم بعد فوز الأخير 6-4 و7-6.
وسيواجه روسوفووري، السويدي ميكايل يمير، في الدور المقبل، بعد فوز الأخير على الروسي أصلان كاراتسيف 6-4، 3-6 و6-4، وبعد أن أقصى أيضاً البريطاني المخضرم أندي موراي في الدور الأول.
وتأهل الأميركي تايلور فريتز المصنّف الثامن، بتغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4و6-3.
ولدى السيدات، ودّعت الرومانية سيمونا هاليب الدورة بعد انسحابها بداعي المرض فيما كانت متأخرة 5-7 وصفر-2 أمام الروسية آنا كالينسكايا.
وخرجت الأميركية جيسيكا بيجولا حاملة اللقب والمصنفة أولى أيضاً من الدور الثاني على يد الأسترالية داريا سافيل 7-5 و6-4.

التنس
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واشنطن
كيريوس
ويمبلدون
صربيا
نوفاك ديوكوفيتش
أندي موراي
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