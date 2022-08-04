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جابر إلى ربع نهائي سان خوسيه

جابر إلى ربع نهائي سان خوسيه
4 أغسطس 2022 10:54

 
سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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تأهلت الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة ثانية، والتونسية أنس جابر الثالثة إلى الدور ربع النهائي، من دورة سان خوسيه الأميركية في التنس، إثر فوزهما على الأميركيتين إليزابيث ماندليك 6-2 و5-7 و7-6، وماديسون كيز 7-5 و6-1 توالياً، في إطار الدور الثاني.
ولم يكن فوز بادوسا سهلاً، حيث خسرت المجموعة الثانية لمصلحة منافستها، وهي نجلة الفائزة أربع مرات ببطولات كبرى، التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا، إثر كسر إرسالها مرتين في هذه المجموعة.
وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة أيضاً بين اللاعبَتين، بعدما تبادلتا كسر الإرسال، لكنّ بادوسا، المصنّفة الرابعة عالمياً، حسمت اللقاء في شوط كسر التعادل، وستواجه بادوسا في الدور المقبل الفائزة بين الياباني ناومي أوساكا، والمصنّفة سادسة الاميركية كوكو جوف.
وخاضت النجمة التونسية، جابر، مباراتها الأولى، منذ وصولها التاريخي إلى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون ردّ، وحقّقت جابر بداية قوية في المباراة كاسرة إرسال منافستها في وقت مبكر.
وقالت جابر «أنا ممتنة لأنني لعبت في الليل، لأن الإيقاع يكون أبطأ، ويساعدني ذلك قليلاً في التأقلم مع الظروف».
وتابعت «كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي، حاولت فقط البقاء قريبة من الشبكة، وضرب الكرة بقدر ما أستطيع، حاولت إجبارها على ضرب الكرة بشكل متواصل، وفي النهاية كنت أشعر بتحسن كبير».
وتلتقي جابر في ربع النهائي الفائزة بين الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والأميركية كلير ليو.
وفازت الأميركية أماندا أنيسيموفا على التشيكية كارولينا بليشكوفا للمرة الأولى في خمس مباريات بينهما بنتيجة 3-6، 7-5 و6-1، كما تأهلت المصنّفة سابعة الروسية داريا كاساتكينا بفوزها على الأميركية تايلور تاونسند 6-4 و6-0.

التنس
ويمبلدون
سان خوسيه
تونس
أنس جابر
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