الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صبغة عربية» في «أدنوك للمحترفين»

«صبغة عربية» في «أدنوك للمحترفين»
4 أغسطس 2022 10:51

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«المحترفين» تفتح باب التصويت على «جوائز الأفضل»
شباب الأهلي ينشد «الخامس» في «غرب آسيا» للطاولة


انضم المغربي المهدي مبارك إلى العين، ليرتفع معه الحضور العربي، في الموسم المقبل بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في واحدة من الظواهر البارزة، خصوصاً مع توجه الأندية إلى شمال أفريقيا على وجه التحديد لاستقطاب «المحترفين»، بعد زيادة العدد إلى 5 لاعبين.
لن يكون المهدي مبارك المغربي الوحيد في البطولة، وهناك مواطنه سفيان رحيمي الذي تألق مع «الزعيم» الموسم الماضي، وأسهم في حصول الفريق على «ثنائية» دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، حيث سجل 8 أهداف في الدوري تحديداً، إلى جانب مساهماته البارزة الأخرى.
وحضر المغربي أشرف بن شرقي إلى «دورينا»، بعدما انضم إلى الجزيرة لاعباً حراً، عقب نهاية مسيرة حافلة مع الزمالك المصري، وتعاقد الوصل مع المغربي سفيان بوفتيني، ليقوم بدوره في مركز قلب الدفاع.
وخامس المغاربة الذين يستقطبون تحت الأضواء في الموسم المقبل، وليد أزارو مهاجم عجمان، الذي سجل 5 أهداف في الدوري، بعد انضمامه إلى «البرتقالي» خلال الشتاء الماضي، ليثبت أقدامه في «البركان».
ومن شمال أفريقيا يتضح الحضور العربي في عجمان أيضاً، مع نجمه التونسي فراس بالعربي الذي قدم مستويات متميزة في الموسم الماضي، وأحرز 12 هدفاً في الدوري، إلى جانب تمريراته الحاسمة وأداءه الرائع.
كما يضم عجمان اللاعب البحريني علي مدن، الذي تألق في الموسم الماضي مع العروبة، وسجل 7 أهداف في الدوري.
ولا تقتصر قائمة النجوم العرب على هذه الأسماء، حيث يستمر السوري عمر خربين في «دورينا» لموسم آخر، بعد الاتفاق على انضمامه إلى شباب الأهلي، على سبيل الإعارة من الوحدة لموسم واحد، وسجل اللاعب 15 هدفاً في الدوري الموسم الماضي ويعتبر من المواهب الهجومية.
ولا يتوقع أن تقتصر القائمة على هذه الأسماء، في انتظار إغلاق سوق الانتقالات، فيما ستضم قوائم الفرق عدد من العرب ضمن فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
عجمان
شباب الأهلي
الوحدة
آخر الأخبار
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
متعاملون في «وول ستريت»
الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح على انخفاض
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©