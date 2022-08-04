«صبغة عربية» في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (دبي)



انضم المغربي المهدي مبارك إلى العين، ليرتفع معه الحضور العربي، في الموسم المقبل بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في واحدة من الظواهر البارزة، خصوصاً مع توجه الأندية إلى شمال أفريقيا على وجه التحديد لاستقطاب «المحترفين»، بعد زيادة العدد إلى 5 لاعبين.

لن يكون المهدي مبارك المغربي الوحيد في البطولة، وهناك مواطنه سفيان رحيمي الذي تألق مع «الزعيم» الموسم الماضي، وأسهم في حصول الفريق على «ثنائية» دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، حيث سجل 8 أهداف في الدوري تحديداً، إلى جانب مساهماته البارزة الأخرى.

وحضر المغربي أشرف بن شرقي إلى «دورينا»، بعدما انضم إلى الجزيرة لاعباً حراً، عقب نهاية مسيرة حافلة مع الزمالك المصري، وتعاقد الوصل مع المغربي سفيان بوفتيني، ليقوم بدوره في مركز قلب الدفاع.

وخامس المغاربة الذين يستقطبون تحت الأضواء في الموسم المقبل، وليد أزارو مهاجم عجمان، الذي سجل 5 أهداف في الدوري، بعد انضمامه إلى «البرتقالي» خلال الشتاء الماضي، ليثبت أقدامه في «البركان».

ومن شمال أفريقيا يتضح الحضور العربي في عجمان أيضاً، مع نجمه التونسي فراس بالعربي الذي قدم مستويات متميزة في الموسم الماضي، وأحرز 12 هدفاً في الدوري، إلى جانب تمريراته الحاسمة وأداءه الرائع.

كما يضم عجمان اللاعب البحريني علي مدن، الذي تألق في الموسم الماضي مع العروبة، وسجل 7 أهداف في الدوري.

ولا تقتصر قائمة النجوم العرب على هذه الأسماء، حيث يستمر السوري عمر خربين في «دورينا» لموسم آخر، بعد الاتفاق على انضمامه إلى شباب الأهلي، على سبيل الإعارة من الوحدة لموسم واحد، وسجل اللاعب 15 هدفاً في الدوري الموسم الماضي ويعتبر من المواهب الهجومية.

ولا يتوقع أن تقتصر القائمة على هذه الأسماء، في انتظار إغلاق سوق الانتقالات، فيما ستضم قوائم الفرق عدد من العرب ضمن فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية.