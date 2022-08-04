مدفيديف.. «الفوز 250»



لوس كابوس (أ ف ب)

فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الأول على العالم، في أول مباراة له في ستة أسابيع، على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و6-3، في دورة لوس كابوس المفتوحة المكسيكية المقامة على أرض صلبة.

وحقّق مدفيديف الفائز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة فوزه الـ 250 في مسيرته.

وقال مدفيديف بعد المباراة «قال لي أحدهم هذه المعلومة قبل أيام قليلة، ولولا ذلك لما عرفت، هذا جميل، علامة بارزة بطريقة ما، أريد المزيد من الانتصارات، لكن من الجيد أن يكون لديك 250، سنحاول تحقيق المزيد».

وخاض مدفيديف أول بطولة له منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمكن مدفيديف من كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى، ليحسم فوزه بها، ومن ثمّ تفادى خسارة إرساله في الشوط الأوّل من المجموعة الثانية، قبل أن يكسر إرسال منافسه ويتقدّم 4-2.

حاول اللاعب الأسترالي الشاب «21 عاماً» مقاومة منافسه، وتفادى خسارة إرساله غير مرة، إلا أنّ الفوز كان في نهاية المطاف من نصيب اللاعب الروسي في غضون تسعين دقيقة.

سيواجه مدفيديف في الدور المقبل الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي تغلب على الأرجنتيني فاكوندو باجنيس 7-6 و6-3.

كذلك، تأهل الكندي المصنّف الثاني فيليكس أوجيه-ألياسيم، بفوزه على المكسيكي أليكس هيرنانديس 6-3 و7-5.