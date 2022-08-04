«البارسا» ينتظر «نفحة» من بيكيه وبوسكيتس!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت الصحافة الإسبانية النقاب عن أن مسؤولي برشلونة التقوا جيرار بيكيه قلب دفاع الفريق، وسيرجيو بوسكيتس متوسط الميدان، كل على حدة، من أجل دفعهما إلى الموافقة على تخفيض جديد في راتبيهما.

ويواجه «البارسا» مشكلة كبرى فيما يتعلق بهيكل الرواتب، في ظل إصرار بعض اللاعبين على عدم الرحيل، وعلى رأسهم الهولندي فرينكي دي يونج الذي يعتبر من أكثر اللاعبين راتباً في الفريق «12 مليون يورو سنوياً»، ولهذا لجأ مسؤولو برشلونة إلى النجمين الكبيرين مطالبين كلاهما بإثبات الانتماء والولاء للنادي «الكتالوني»، بتخفيض جديد في راتب كل منهما.

ويسعى برشلونة لإعارة دي يونج، في ظل تمسكه بالبقاء وعدم الرحيل النهائي، حتى يتخفف النادي من راتبه الكبير الذي يضغط بقوة على هيكل الرواتب، وتلك هي «الخطة الجديدة» لبرشلونة لحل مشكلة اللاعب «إعارة لتوفير الراتب».

وذكرت مصادر صحفية كتالونية، أن مسؤولي «البارسا» اجتمعوا مع بيكيه في أحد مطاعم مدينة برشلونة، لإقناعه بتخفيض راتبه، وأكدت صحيفة سبورت أن بيكيه لم يكن الوحيد الذي طُلب منه ذلك، وإنما بوسكيتس ووكيله، حيث عقد معهما مسؤولو النادي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه، لبحث هذا الأمر.

وتساءلت سبورت: هل ينجح مسؤولو «البارسا» في إقناع بوسكيتس وبيكيه بتقديم هذه «النفحة» من «الأوكسجين»، لكي يتنفس النادي من جديد؟

ولا يزال ملف الهولندي فرينكي دي يونج مفتوحاً، حيث تسعى إدارة النادي للبحث عن مخرج، نظراً لأنه يمثل «غصة» في حلق «البارسا» ، إذ يعتبر راتبه عنصراً شديداً للضغط على ميزانية النادي وهيكل الرواتب، لتجاوزه الحدود المسموح بها من جانب رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، وفي وقت عانى فيه النادي طويلاً من تراكم الديون.