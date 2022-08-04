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أوباميانج على «رادار» تشيلسي

أوباميانج على «رادار» تشيلسي
4 أغسطس 2022 09:51

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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منذ وصول البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة هذا الصيف، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، بدأ المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج يشعر بتراجع أهميته في تشكيلة «البارسا»، ما دفعه إلى فتح قناة اتصال مع تشيلسي الإنجليزي الذي كان يضعه بدوره ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدف الحصول على خدماتهم.
وذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أنه رغم اهتمام تشيلسي بضم أوباميانج، إلا أنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن للنادي «الكتالوني».
ومن جانبه، يواصل برشلونة عملية التخلص من بعض عناصره الهجومية منذ مجيء ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، ومن بين هذه العناصر أوباميانج الذي وصل في الشتاء الماضي، والمهدد بالحصول على وقت لعب أقل بكثير، عما كان يحصل عليه في النصف الثاني من الموسم المنتهي.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن ثمة مفاوضات بدأت بالفعل بين النادي اللندني واللاعب الجابوني، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب الشخصية لأوباميانج، قبل التوجه بعد ذلك بعرض رسمي إلى برشلونة.
وتضم قائمة المهاجمين الذين يبحث عنهم تشيلسي، بخلاف أوباميانج، السلوفيني بنيامين سيسكو «19عاماً» مهاجم رد بول سالزبورج النمساوي، والذي يطارده أيضاً مانشستر يونايتد.
وينشط «البلوز» بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد فشله في الحصول على خدمات المدافع الفرنسي جول كوندي الذي خطفه برشلونة، ومن المنتظر أن يرحل المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى لايبزج هذا الصيف.
ويسعى تشيلسي لضم المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا «21عاماً» من ليستر سيتي، والمدافع الإسباني مارك كوكوريللا «24عاما» من برايتون، ولاعب الوسط الإنجليزي كارني تشوكويميكا «18 عاماً» من أستون فيلا.

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