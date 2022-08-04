كوليبالي يطالب مالك نابولي باحترام الأفارقة



لندن (رويتر)

شدد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد، على أنه يتعين على أوريليو دي لورينتيس مالك ناديه السابق نابولي احترام المنتخبات الوطنية الأفريقية مثل المنتخبات الأخرى، وذلك عقب تصريحاته حول كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال دي لورينتيس يوم الثلاثاء الماضي، إنه لن يتعاقد مع لاعبين أفارقة بعد الآن، ما لم يوافقوا على الغياب عن كأس الأمم الأفريقية، لأن إقامتها في منتصف الموسم حرم نابولي من لاعبيه.

وقال كوليبالي، الذي قضى ثمانية مواسم في نابولي، قبل انتقاله إلى تشيلسي، وقاد السنغال إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2021، عندما كان لاعبا في النادي الإيطالي، إن معظم المشجعين لا يتفقون مع ما قاله دي لورينتيس.

وقال كوليبالي للصحفيين بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو احترام الجميع، لا يمكنك الحديث عن منتخب أفريقي هكذا، يجب احترام هذه المنتخبات، مثلما تحترم باقي المنتخبات الوطنية،

ولا أعتقد أن الجميع في النادي لديه نفس فكرة مالك النادي، أعرف الجميع هناك وكذلك المشجعين وأعتقد أنهم لا يفكرون هكذا.

وفي مقابلة منفصلة، قال المدافع «31 عاماً»، إن دي لورينتيس لم يسمح له بالرحيل عن نابولي في 2015، عندما حاول تشيلسي التعاقد معه.

وقال كوليبالي لصحيفة الجارديان «تحدثت مع المالك باحترام، وأبلغته أنني أريد المغادرة إلى تشيلسي، لكنه أخبرني أن ذلك لن يكون ممكناً، لذلك انتظرت قليلاً، وواصلت حديثي معهم، لكنهم لم يرغبوا في رحيلي عن النادي، لذا قررت تجديد عقدي للبقاء في نابولي».

بعد تحقيق حلم طفولته، كان مركز كوليبالي في تشيلسي، يعني أن فرصه في أن يكون في الفريق الفائز بالبطولات كانت أقوى، رغم أن نابولي اقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي، تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري، إلا أن كوليبالي رفع كأس إيطاليا مرة واحدة فقط أثناء وجوده في النادي.

وأضاف «من خلال تجربتي الشخصية، أدرك أنه ليس عليك وضع حد لحلمك، وحلمي هو الفوز بكل شيء مع تشيلسي، وأعرف أن الأمر سيكون صعباً، لست مغروراً، أحمل الكثير من الاحترام للجميع، لكنني أدرك أن تشيلسي فريق كبير ينافس على البطولات، فهو معتاد على الفوز بالألقاب».