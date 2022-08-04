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شمايكل ينتقل إلى نيس

شمايكل ينتقل إلى نيس
4 أغسطس 2022 09:47

 
لندن (أ ف ب) 

أكدّ نيس الفرنسي انضمام حارس ليستر سيتي الإنجليزي، الدنماركي كاسبر شمايكل إلى صفوفه، وأمضى شمايكل «35 عاماً»، 11 عاماً مع «الثعالب»، وتمكن معه من الفوز بالدوري الممتاز عام 2016، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع عام 2021، فيما لم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، في حين ذكرت تقارير صحفية أن العقد لمدة موسمين.

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ويعد شمايكل الذي حمل شارة قيادة ليستر، ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص النادي عبر التاريخ من خلال 479 مباراة.
انضم الدنماركي الدولي، نجل حارس مانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، إلى ليستر من ليدز عام 2011، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير.
وأشاد رئيس نادي ليستر، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، بشمايكل في بيان للنادي «طوال فترة وجوده معنا وخصوصاً كقائد، كان كاسبر دائماً لاعباً على استعداد لتحمل المسؤولية، وقاد الفريق بامتياز، وتأثيره وقيادته داخل الملعب وخارجه تتحدث كثيراً عنه كمحترف، كلاعب كرة قدم وكإنسان».
وأضاف رجل الأعمال التايلاندي «أعرف أن أنصار ليستر سيتي يشاركوننا الاحترام الذي نكنه جميعاً للاعب من مكانة كاسبر، بعد كل إنجازاته كلاعب كرة قدم وقائد، وسينضمون إليّ في تمني له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته في فرنسا مع نيس».
ويأتي تعاقد نيس مع شمايكل، بعدما أعلن أيضاً قبل يومين عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس الإيطالي في 26 يوليو الماضي.

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