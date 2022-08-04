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جليزنر: ماني دليل جاذبية «البوندسليجا»!

جليزنر: ماني دليل جاذبية «البوندسليجا»!
4 أغسطس 2022 09:42

 
فرانكفورت (د ب أ)

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أشار أوليفر جليزنر المدير الفني لفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إلى أن انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف بايرن ميونيخ كان أمراً جيداً للدوري الألماني «البوندسليجا» بأكمله.
وأوضح جليزنر، قبل مباراة فريقه الجمعة في افتتاح مباريات النسخة الـ60 من الدوري الألماني «البوندسليجا» بشكله الحالي: «لعب ماني على أعلى مستوى لسنوات طويلة، قدرة نادٍ ألماني حالياً على استقطاب لاعب من ليفربول يظهر أن «البوندسليجا» لا تزال بطولة جذابة».
ويعرف جليزنر إمكانيات ماني جيداً منذ أن كان مدربا مساعدا في فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقال جليزنر: «عندما قابلته «ماني» قبل عشر سنوات، كان لا يزال لاعباً صغيراً هبط لتوه من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة في فرنسا.
وفي ذلك الوقت، كان لاعباً موهوباً للغاية ويثق بنفسه ويتسم بالطموح ولديه فكر واضح دائماً، ولكن لم يكن واضحاً في ذلك الوقت أنه سيبدأ هذه المسيرة المتميزة».
وبعدما قضى ماني فترة مع ريد بول سالزبورج من 2012 إلى 2014 ، انتقل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حيث بدأ مسيرته هناك مع ساوثهامبتون ثم انتقل إلى ليفربول في 2016.
ويمثل ماني البديل الجيد في هجوم بايرن بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، وقال جليزنر «47 عاماً: «أشعر بسعادة بالغة لأن ماني يلعب في البوندسليجا».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ليفربول
ساديو ماني
آينتراخت فرانكفورت
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
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