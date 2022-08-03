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شغيلي يفتتح مشوار منتخب الجودو في «الآسيوية»

شغيلي يفتتح مشوار منتخب الجودو في «الآسيوية»
4 أغسطس 2022 00:27

أبوظبي (الاتحاد)

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يفتتح لاعب منتخبنا الوطني للجودو جورام شغيلي مشوار منتخبنا في بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة، التي تنطلق مبارياتها اليوم في مدينة نور سلطان في كازاخستان، وتستمر منافساتها حتى السابع من أغسطس الحالي بمشاركة 178 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، تتقدمها 5 منتخبات عربية ممثله في منتخب الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، واليمن.
وسيلعب لاعبنا شغيلي مع اللاعب يونج مونج «تايبيه» في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم على ضوء قرعة البطولة، التي جرت ظهر أمس بفندق راديسون بمدينة نور سلطان الكازاخستانية بحضور الجهاز الفني لمنتخبنا للجودو.
ووضعت القرعة لاعبنا سعيد النقبي مع بطل كازاخستان ترودوبيف في وزن تحت 73 كجم، أما لاعبنا باشو نوجزاري سيقابل الصيني بايندي في وزن تحت 81 كجم، ويلعب لاعبنا جريجوريان أرام مع الكوري هان جيوب في وزن تحت 90 كجم وفي وزن تحت 100 كجم يلعب زافر كوسوف مع الصيني زانج، فيما يلتقي لاعبنا ماجو ماروف اللاعب الكوري يونج جيج في منافسات وزن فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح في ختام أيام البطولة.  يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني للجودو يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم البعثة المدرب فيكتور سيكتروف، و6 لاعبين هم: جورام شغيلي في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي الذي يلعب في منافسات وزن تحت 73 كجم، وباشو نوجزاري في تحت 81 كجم، وجريجوريان أرام في تحت 90 كجم وزافر كوسوف في منافسات وزن فوق 100 كجم، وماجو ماروف في فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح.

بطولة آسيا للجودو
منتخب الإمارات للجودو
منتخب الجودو
الجودو
البطولة الآسيوية للجودو
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