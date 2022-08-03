شباب الأهلي يضم السوري عمر خربين

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي شباب الأهلي تعاقده مع المهاجم الدولي السوري عمر خربين لمدة موسم واحد، على سبيل الإغارة، قادماً من الوحدة. ورحّب «الفرسان» خامس الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، عبر حسابه في «تويتر»، بالدولي السوري الذي يمتد عقده مع الوحدة حتى 2025، من دون ذكر قيمة الصفقة. وسيكون شباب الأهلي النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له خربين، بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضاً موسم 2016-2017. ويملك خربين (28 عاماً) تجربة عربية حافلة، حيث كانت بدايته مع الوحدة الدمشقي (2009-2013)، انتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة (2016-2017). وكانت التجربة الأهم لصاحب 15 هدفاً و8 تمريرات حاسمة مع الوحدة في الموسم الماضي، مع الهلال السعودي الذي انتقل إلى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودي 2018. وحصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

وأعير خربين خلال فترة لعبه مع الهلال إلى بيراميدز المصري في 2019.