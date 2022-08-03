«أبيض الناشئين» يواصل الاستعداد لكأس العرب

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 تدريباته في معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 8 أغسطس الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، التي ستُقام منافساتها في مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب في هذا المعسكر 26 لاعباً، هم: عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، عبدالعزيز محمد (الجزيرة)، حسين محمود، منصور محمد، محمد ناصر (الوصل) محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة محمد، أحمد محمد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي) حمدان محمد، عبدالله أحمد سعيد عامر، هلال أحمد، بدر موسى، محمد علي، عبدالله جوهر، علي إبراهيم (الشارقة) يوسف يعقوب (عجمان) محمد عبدالله (اتحاد كلباء) أحمد عيسى (الإمارات) سهيل خالد (النصر) زايد محمد (بني ياس).

ويتضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» للمشاركة في البطولة العربية، معسكراً خارجياً في المملكة المغربية من 9 إلى 21 أغسطس الحالي، ثم السفر إلى الجزائر 22 من الشهر ذاته.

وكانت مراسم قرعة بطولة كأس العرب للناشئين التي أُجريت يوم الأحد الماضي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وفلسطين والسودان.

ويُشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربعة مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.