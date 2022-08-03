المستشار الألماني يحضر مراسم تأبين اللاعب الراحل زيلر

هامبورج (د ب أ)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحضر مراسم تأبين اللاعب الألماني الراحل أوفه زيلر، وقال المتحدث إنه «برحيل أفه زيلر فقد مات أحد الأساطير. لقد قام ببلورة وترويج كرة القدم الألمانية بشكل لا مثيل له».

وتوفي زيلر، قائد منتخب ألمانيا السابق وأيقونة فريق هامبورج، في 21 يوليو الماضي عن عمر يناهز 85 عامًا، ورثاه شولتس قائلاً «إنه ليس فقط لاعب كرة قدم عظيماً ولكنه أيضًا إنسان عظيم».

ومن المقرر أن تُقام مراسم التأبين في ملعب هامبورج، الذي كان شاهدا على العديد من إنجازات زيلر، يذكر أنه لن يتم الإعلان عن موعد ومكان جنازة زيلر بناءً على طلب عائلته.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيلتقي مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبوع المقبل في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة فرانكفورت، لمناقشة توزيع أجور متساوية للاعبات ولاعبي الكرة بألمانيا.

كان شولتس قد دعا على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إلى المساواة في الأجور في بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات (يورو 2022) الشهر الماضي بإنجلترا.

ويلتقي شولتس خلال زيارته لاتحاد الكرة الألماني مع أولير بيرهوف، مدير الاتحاد، الذي اقترح على المستشار الألماني عقد اجتماع معه رداً على تغريدته لشرح الأرقام له.

كان شولتس حضر مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات، التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا 2/ 1 على منتخب ألمانيا بعد التمديد، يوم الأحد الماضي، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.