«القوس والسهم» يبدأ معسكره التركي استعدادا لدورة التضامن

أبوظبي (وام)

يبدأ منتخب القوس والسهم اليوم المرحلة النهائية من استعداداته لخوض فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي من خلال معسكر إعداد في تركيا، وتوجهت بعثة الفريق إلى تركيا اليوم للانتظام في معسكر الإعداد قبل المشاركة المرتقبة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، والمقررة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل بمدينة قونيا التركية.

وكانت استعدادات الفريق لهذه الدورة بدأت في يوليو الماضي بمعسكر إعداد في أكاديمية العلوم الشرطية، تمهيداً للمرحلة الثانية الأخيرة من الإعداد في تركيا، والتي تستمر حتى 12 أغسطس الحالي. وتقام فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمشاركة نحو 3000 رياضي يمثلون 56 دولة ويتنافسون في 24 رياضة متنوعة. ويدشن منتخب القوس والسهم مشاركته الرسمية في هذه الدورة في 14 أغسطس الحالي.