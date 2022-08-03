مدرب آينتراخت قبل مواجهة البايرن: كل شيء وارد



فرانكفورت (د ب أ)

قال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، إن الفريق لا يشعر بالخوف وسيخوض المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عشر مرات متتالية، من أجل الفوز.

ويستهل آينتراخت فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، مشواره في الموسم رقم 60 من البوندسليجا بمواجهة بايرن ميونخ بعد غد الجمعة.

وأوضح جلاسنر في تصريحاته للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه رغم أن بايرن ميونخ سيتوج على الأرجح باللقب مجددا، لأنه «يمتلك فريقاً هائلاً حقاً»، فإن فريقه المتوج بلقب الدوري الأوروبي مستعد للمنافسة أيضاً.

وذكر جلاسنر:«نحن لا نستسلم، وإنما سنقدم كل ما بوسعنا من أجل بدء مشوارنا في البوندسليجا بتحقيق الفوز.» وأضاف:«كل شيء وارد في أي مباراة أمام أي فريق في العالم.» ووصف جلاسنر خوض المباراة الافتتاحية للموسم بأنه بمثابة مكافأة عن الموسم الماضي.

ولم يحتل آينتراخت أحد مراكز البوندسليجا المؤهلة للمشاركة الأوروبية لكنه توج بلقب الدوري الأوروبي بعد انطلاقة رائعة شهدت إطاحته ببرشلونة الإسباني من دور الثمانية.

وأكد جلاسنر يقول:«العالم كله سيشاهد المواجهة... نرغب في إبقاء بايرن ميونخ مضغوطاً وأن نشكل صعوبات بالنسبة له.» وتجدر الإشارة إلى أن آينتراخت فرانكفورت كان قد حقق فوزا كبيرا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 5 / 1 في عام 2019، وهو ما أنهى مشوار نيكو كوفاتش في تدريب بايرن، كما تغلب عليه 2 / 1 في الموسم التالي.

لكن البايرن حقق الفوز في آخر مواجهة بين الفريقين، بنتيجة 1 / صفر، على ملعب فرانكفورت.

وذكر بايرن ميونخ اليوم الأربعاء أن قائده وحارس مرماه مانويل نوير غاب عن التدريبات بسبب مشكلة في المعدة، ولم تتضح الصورة بشكل كبير حول تأثير ذلك على مشاركته في المباراة الافتتاحية بعد غد الجمعة.