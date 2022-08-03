اللجنة المنظمة لـ «شاطئية كلباء» توزع مهام النسخة الثانية



الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية المزمع إقامة نسختها الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل أولى اجتماعاتها بمركز خور كلباء لأشجار القرم بمدينة كلباء للتجهيز والتحضير للدورة.

حضر الاجتماع عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومدير الدورة، وعبدالله حسن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة وعلي عبيد المراشدة عضو مكتب الإشراف العام وبدر أحمد الرئيس وخالد محمد أحمد وفوزية محمد معروف ومحمد محمود شلش.

ورحب جاني بالحضور، مبيناً أن إقامة الدورة في نسختها الثانية يأتي امتداداً لنجاح النسخة الأولى وتقدم بالشكر لكافة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرياضية التي أسهمت في نجاح النسخة الأولى، وهو مؤشر نحو تقديم نسخة مميزة هذا العام، لا سيما وأن النسخة الثانية تتواكب مع فوز الإمارة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية وتنظيم فعاليات مصاحبة لدورة كلباء ضمن ملتقى الثقافة الرياضية العربية لتحقيق استراتيجية المجلس في نشر ثقافة الرياضة وتشجيع ممارسة الألعاب الشاطئية المختلفة ودعم السياحة الرياضية.

تم خلال الاجتماع استعراض تقرير النسخة الأولى والهيكل التنظيمي للدورة ومهام اللجان المختلفة والإعلان عن تفاصيل الدورة والألعاب والخطة الإعلامية والتسويقية، حيث سيتم إقامة الدورة خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل وتتضمن 7 ألعاب وهي الترايثلون، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة الشاطئية، ألعاب القوى والجري لمسافات 3 كلم و5كلم و8 كلم، والألعاب المائية في التجديف والجيت اسكي مع إمكانية إضافة أي لعبة أخرى وألعاب الدفاع عن النفس منها جو جيستو، كاراتيه، جودو، تايكواندو.

كما تم استعراض مهام اللجان المختلفة منها اللجنة الفنية لتجهيز اللوائح والقوانين للألعاب المعتمدة وترشيح ممثل من كل اتحاد أو نادي رياضي لعضوية اللجنة الفنية وتكليف لجنة الخدمات المساندة بالمهام اللوجستية ومهام اللجنة الأمنية ولجنة الإعلام لتجهيز خطة إعلامية شاملة وإعداد تصور للمؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق الحدث مع تكليف مكتب الإشراف العام بمهام متابعة تنفيذ الفعاليات المصاحبة للحدث وأنشطة خاصة للمعاقين، بالتنسيق مع نادي الثقة للمعاقين، بالإضافة الى تنفيذ أنشطة ثقافية رياضية على هامش تواجد وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية.

وأضاف عبدالملك جاني: ستتواصل اجتماعات ومتابعات اللجنة حتى موعد انطلاق النسخة الثانية من الدورة وتوفير كل مايلزم من أجل تقديم نسخة جديدة مميزة، خصوصاً وأنها تأتي بمشاركة وفود عربية على هامش الاحتفال بفوز الإمارة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، وسنعمل جميعاً على أن يكون الحدث بالمستوى الذي يليق به تأكيداً على قدرة الإمارة على التميز في تنظيم الفعاليات بجانب دعم ثقافة حب الرياضة في نفوس فئات المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وكذلك تقديم كل ما يمكن لاستمتاع الجمهور بالحدث من جميع النواحي.