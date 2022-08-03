سيدات الرجبي إلى إندونيسيا للمشاركة بكأس آسيا للسباعيات



دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب السيدات لسباعيات الرجبي إلى مدينة جاكرتا بإندونيسيا، برئاسة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني، بالإضافة إلى مدربة السيدات فيلادلفيا أولاندو ويوسف شاكر مساعدين للمدرب، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري و13 لاعبة، على رأسهم اللاعبة شوق أهلي وفاطمة البلوشي ومهرة انقليا، وبعض اللاعبين التي تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي، وتم استبعاد اللاعبة فرح العزري بسبب إصابتها، وتقام البطولة خلال يومي 6 و7 أغسطس بمشاركة 7 منتخبات آسيوية (إندونيسيا، سنغافورة، منغوليا، الإمارات، الهند، جوام، النيبال)

وقالت فوزية فريدون، إن المنتخب استعد جيداً للبطولة الآسيوية قبلها بثلاثة أشهر كاملة بقيادة المدرب ابولو بيرلني ومساعدة فيلادلفيا أولاندو ويوسف شاكر، وكثف المنتخب الوطني من تدريباته خلال الأسابيع الماضية. وظهرت الروح المعنوية المرتفعة لدي اللاعبين.

وأضافت: المنتخب الإماراتي سوف يبدأ تدريباته فور وصوله مباشرة من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وأكدت أن المنتخب سيسعى إلى تحقيق لقب البطولة.