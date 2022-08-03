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الرياضي

1000 لاعب في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

1000 لاعب في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
3 أغسطس 2022 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 28 في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بفندق راديسون بلو أبوظبي، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم.
وتم تقسيم فعاليات المهرجان إلى 11 بطولة مختلفة تتناسب مع مستويات وفئات المشاركين العمرية، تتصدرها بطولة الأساتذة، ومن بينها بطولة أبطال خط الدفاع الأول للشطرنج السريع التي تنظم للمرة الثانية، وتشارك فيها الكوادر العاملة في المنشآت الصحية والجيش والشرطة، تثميناً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال الجائحة.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة حسين عبدالله الخوري تفاصيل النسخة المرتقبة في مؤتمر صحفي أقيم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد النعيمي نائب رئيس لجنة الحكام، وبرنارد أونيل مدير فندق راديسون بلو أبوظبي.
من جانبه، أشار حسين عبد الله الخوري أن المهرجان أصبح من أحد أهم الأحداث الشطرنجية على الخارطة الشطرنجية الدولية ويدخل عامه الثامن والعشرين في هذه الدورة، بعد أن أضحى محط أنظار معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
وقال الخوري: «ما شهدناه من خلال موقعنا في اللجنة المنظمة من إقبالٍ كبيرٍ للمشاركة في المهرجان من لاعبي الصف الأول في العالم هذا العام يجعلنا نؤمن بأننا في المسار الصحيح، وخصوصاً أن عدد المشاركين يتجاوز الـ 1000 لاعب ولاعبة من 54 جنسية مختلفة موزعين على 11 بطولة مختلفة راعت فيها اللجنة المنظمة المستوى الفني والعمري للاعبين، علماً بأن مهرجان هذا العام يتصدر المهرجانات العالمية على صعيد اللعبة بعدد المشاركين متجاوزاً عدة مهرجانات دولية عريقة».
وأضاف الخوري: «يرجع نجاحنا هذا، للدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حيث لم تدخر حكومتنا والقائمين على القطاع الرياضي جهداً من أجل دعم الرياضة والرياضيين والحركات الشبابية بمختلف أنواعها».
وأشاد الخوري بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ودوره البارز في توسيع الرقعة الشطرنجية في أبوظبي، كما أشاد بالرعاية المتميزة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للمهرجان كشركة وطنية لها دور رائد في دعم الفعاليات الرياضية، وشركة ريبورتاج العقارية، وشركة محمد رسول الخوري وأولاده، وفندق راديسون بلو الذي سيحتضن منافسات المهرجان.
من جانبه، توجه طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعايته الكريمة للمهرجان، حيث تعكس هذه الرعاية اهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الرياضات ودفع مسيرتها نحو النجاحات والتميز والإنجازات، باستضافة كوكبة من أبرز اللاعبين والأساتذة العالميين.
وقال الهاشمي: «يسعدني أيضاً أن أنتهز الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات، التي حققت الهدف الذي وجد من أجله النادي منذ تأسيسه».
وأضاف: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي، نجدد دعمنا لهذا الحدث السنوي المهم والبارز في أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وفخورون بقيمته العالمية الكبيرة، حيث أصبح محط أنظار اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع».
ويشارك في النسخة المرتقبة كوكبة من اللاعبين العالميين والعرب، إلى جانب فتى الإمارات الذهبي سالم عبد الرحمن الذي حصد معظم بطولات للشطرنج الفردية في دولة الإمارات منذ عام 1991 وحتى الآن، وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة آسيا لفئة الناشئين وتوج إنجازاته بالظفر بلقب مهرجان بييل للشطرنج لفئة الأساتذة.
كما يشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات من كافة الفئات السنية من كلا الجنسين يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني 19 سنة، والحاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال.
وستنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي.
وسيترأس لجنة الحكام في البطولة مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج ونخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين من بينهم سعيد الخوري وأحمد النعيمي وسلمان الطاهر، ومن أذربيجان الحكم الدولي الجار باجراني ومن أوزبكستان الحكمة الدولية ومن رومانيا الدولي بوجدان جاربيا ومن الفلبين الدولي مارلون كونان.

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