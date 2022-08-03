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تن هاج: مغادرة رونالدو مباراة يونايتد قبل نهايتها «غير مقبولة»

تن هاج: مغادرة رونالدو مباراة يونايتد قبل نهايتها «غير مقبولة»
3 أغسطس 2022 17:22

 
لندن (أ ف ب) 

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اعتبر الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، أن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب «أولد ترافورد» قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد «غير مقبولة».
بعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب «أولد ترافود» في اليوم التالي.
وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا «لأسباب عائلية». وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوجو دالوت قبل نهاية المباراة.
ولم يتحدث تن هاغ مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب اليوم عن امتعاضه في حديث مع منصة «فِيابلاي»، وقال في هذا الصدد: إن «كثيرين (بمن فيهم رونالدو) غادورا إلى منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع».
وتابع: «أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة، وأنه عليكم أن تبقوا حتى النهاية».
وسيتولى تن هاج مهتمه الرسمية الأولى في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون. 

كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
ايريك تن هاج
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