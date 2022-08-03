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دورتموند يبحث عن بديل هالر خلال 10 أيام

دورتموند يبحث عن بديل هالر خلال 10 أيام
3 أغسطس 2022 15:15

هامبورج (د ب أ)
قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم: إن النادي سيبحث عن مهاجم جديد بعد تأكد غياب سيبستيان هالر لأشهر، إثر الخضوع لعملية جراحية بسبب ورم في الخصية.
وقال فاتسكه في مقابلة لموقع «شبورتشاو. دي إي» نشرت اليوم: «سيكون أمراً مثالياً أن تحسم المسألة في غضون ما بين ثمانية وعشرة أيام».
وانضم هالر (28 عاماً) إلى دورتموند في يوليو الماضي قادماً من أياكس الهولندي لتعويض فجوة رحيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وبعدها كشفت فحوص طبية أن هالر يعاني من ورم في الخصية، وتبين بعد استئصاله قبل أيام أنه ورم خبيث، وهو ما يعني أن اللاعب سيخضع لعلاج كيميائي وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.
ووصف فاتسكه مرض هالر بأنه «صدمة» للنادي بأكمله، وقال إنه أجل القرار لحين صدور تشخيص واضح وكذلك «احتراماً للاعب».
وقال فاتسكه إن الفريق بحاجة الآن إلى مهاجم آخر، لأن وضع كل شيء على كتفي يوسوفا موكوكو - البالغ من العمر 17 عاماً - سيكون كثيراً».
ويستهل بروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني «بوندسليجا»، في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد يوم السبت المقبل بلقاء باير ليفركوزن الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

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